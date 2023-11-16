Звезда киевского Динамо Ярмоленко неожиданно обратился к россиянам — видео

Известный украинский футболист Андрей Ярмоленко записал специальное обращение к российским спортсменам. Он призывает их агитировать своих знакомых, воюющих против Украины, сдаваться в плен по программе "Хочу жить".
Ярмоленко пытается снизить количество россиян на фронте
По словам капитана сборной Украины, у российских спортсменов есть реальная возможность приблизить свое возвращение на международные соревнования, однако для этого нужно прислушаться к его совету.
Ярмоленко также обратил внимание на то, что молчаливая поддержка спортсменами РФ войны против Украины стала причиной жестких санкций против страны-агрессорки на международной арене.
Почему солдатам РФ выгодно сдаваться в украинский плен
Звезда киевского "Динамо" напомнил российским захватчикам о том, что наша страна придерживается гуманитарного права.
Более того, ни для кого не секрет, что официальный Киев готов в любой момент пойти на обмен.
По словам Ярмоленко, у солдат РФ, которые прямо сейчас находятся на фронте в Украине, есть только один вариант выжить и вернуться к своим семьям живыми и невредимыми — это обратиться в "Хочу жить".
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-