Звезда киевского Динамо Ярмоленко неожиданно обратился к россиянам — видео

Известный украинский футболист Андрей Ярмоленко записал специальное обращение к российским спортсменам. Он призывает их агитировать своих знакомых, воюющих против Украины, сдаваться в плен по программе "Хочу жить".

Ярмоленко пытается снизить количество россиян на фронте

По словам капитана сборной Украины, у российских спортсменов есть реальная возможность приблизить свое возвращение на международные соревнования, однако для этого нужно прислушаться к его совету.

Ярмоленко также обратил внимание на то, что молчаливая поддержка спортсменами РФ войны против Украины стала причиной жестких санкций против страны-агрессорки на международной арене.

Российские спортсмены! Если вы хотите вернуться в мировой спорт, а не кататься на соревнования во всевозможные Сомали, вам тоже будет полезно хотя бы непублично агитировать свое окружение сдаваться в плен, а не идти на убой в Украине. Чем дольше вы будете молчать, тем больше вероятность того, что вам до конца карьеры придется сидеть дома, не видя международных соревнований, или выступать под флагом какого-то государства 404, – объяснил украинский футболист. Поделиться

Почему солдатам РФ выгодно сдаваться в украинский плен

Звезда киевского "Динамо" напомнил российским захватчикам о том, что наша страна придерживается гуманитарного права.

Более того, ни для кого не секрет, что официальный Киев готов в любой момент пойти на обмен.

По словам Ярмоленко, у солдат РФ, которые прямо сейчас находятся на фронте в Украине, есть только один вариант выжить и вернуться к своим семьям живыми и невредимыми — это обратиться в "Хочу жить".