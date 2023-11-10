С двуглавым орлом. Куртки для российской сборной по лыжному спорту шили на Закарпатье — видео

На Закарпатье по заказу "Russia Ski Team" отшивали зимние лыжные куртки для национальной сборной РФ по лыжному спорту. Вещи для страны-агрессора производились под итальянским брендом "Vist".

Куртки для сборной РФ по лыжному спорту шили на Закарпатье

По заказу россиян шили на украинском Закарпатье зимние лыжные куртки для сборной РФ.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел в Facebook.

На одном из предприятий Закарпатья, владельцем которого является гражданин Италии, скрыто производили зимние лыжные куртки итальянского бренда "Vist" с символикой государства-агрессора для национальной сборной Российской Федерации по лыжному спорту, заказчиком которой является организация "RUSSIA SKI TEAM". Поделиться

Эту противоправную деятельность выявили, задокументировали и прекратили сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

Руководитель Закарпатья поблагодарил правоохранителей за оперативное реагирование.

Как сообщает ОГП, организация производила спортивную одежду для команды национальной сборной РФ по горнолыжному спорту. Для этого они использовали заготовки зимних лыжных курток и эмблемы с символикой государства-агрессора.

По данным следствия, в течение начала 2023 года подпольная мастерская изготовила и поставила в РФ более 40 оптовых партий зимних курток для российских лыжников. Во время отправки спортивной одежды фигуранты заклеивали на ней марлевым скотчем русскую символику, – рассказали в СБУ. Поделиться

Чтобы скрыть нелегальные поставки, их "маршрут" проходил через одну из европейских стран, где находился владелец закарпатской швейной фабрики – иностранец, непосредственно занимавшийся заключением соответствующих договоров с российскими заказчиками и организовывавший переправку готовой продукции в РФ.

Руководитель швейного предприятия была в курсе всех дел. Выполнением российского "заказа" занималось не более 5 швей, которых отбирали среди "доверенных" лиц, которые должны были молчать о своей работе.

Как сообщает пресс-служба ГНСУ, в ходе обыска в швейном цехе правоохранители обнаружили 150 спортивных курток с символикой страны-агрессора.

Подозреваемый продавал РФ системы водоснабжения для военных баз

СБУ задержала директора днепропетровской компании, продававшего россиянам системы водоснабжения для военных баз

Служба безопасности ликвидировала на Днепропетровщине преступную схему продаж в Россию стратегически важных комплектующих для систем водоснабжения критической и военной инфраструктуры.

Участники сделки скрыто переправляли в страну-агрессор оптовые партии трубопроводной арматуры (дисковых затворов) для регулирования потока жидкостей в инженерных сетях.

Прежде всего, эта продукция была необходима российским заказчикам для обустройства военных баз и пунктов временной дислокации оккупационных группировок на территории России и во временно захваченных регионах Украины.

По имеющимся данным, в течение 2022 года дельцы незаконно экспортировали в РФ несколько партий арматурных комплектующих на более 2 млн грн.