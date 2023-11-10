З двоголовим орлом. Куртки для російської збірної з лижного спорту шили на Закарпатті — відео

На Закарпатті на замовлення "Russia Ski Team" відшивали зимові лижні куртки для національної збірної РФ з лижного спорту. Речі для країни-агресора виготовляли під італійським брендом "Vist".

Куртки для збірної РФ з лижного спорту шили на Закарпатті

На замовлення росіян шили на українському Закарпатті зимові лижні куртки для національної збірної РФ.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ у Facebook.

На одному з підприємств Закарпаття, власником якого є громадянин Італії, приховано виготовляли зимові лижні куртки італійського бренду "Vist" із символікою держави-агресора для національної збірної Російської Федерації з лижного спорту, замовником котрої є організація "RUSSIA SKI TEAM. Поширити

Цю протиправну діяльність виявили, задокументували та припинили працівники Національної поліції України та Служби безпеки України.

Керівник Закарпаття подякував правоохоронцям за оперативне реагування.

Як повідомляє ОГП, товариство виготовляло спортивний одяг для команди національної збірної РФ з гірськолижного спорту. Для цього вони використовували заготовки зимових лижних курток та емблеми з символікою держави-агресора.

За даними слідства, протягом від початку 2023 року підпільна майстерня виготовила та поставила до РФ понад 40 оптових партій зимових курток для російських лижників. Під час відправки спортивного одягу фігуранти заклеювали на ньому марлевим скотчем російську символіку, – розповіли в СБУ. Поширити

Щоб приховати нелегальні поставки, їхній "маршрут" пролягав через одну з європейських країн, де знаходився власник закарпатської швейної фабрики – іноземець, який безпосередньо займався укладенням відповідних договорів з російськими замовниками та організовував переправлення готової продукції до РФ.

Керівниця швейного підприємства була в курсі всіх справ. Виконанням російського "замовлення" займалось не більше 5 швачок, яких відбирали серед "довірених" осіб, які повинні були мовчати про свою роботу.

Як повідомляє пресслужба ДПСУ, в ході обшуку у швейному цеху правоохоронці виявили 150 спортивних курток із символікою країни-агресора.

Підозрюваний продавав РФ системи водопостачання для воєнних баз

СБУ затримала директора дніпропетровської компанії, який продавав росіянам системи водопостачання для воєнних баз

Служба безпеки ліквідувала на Дніпропетровщині злочинну схему продажу до Росії стратегічно важливих комплектуючих для систем водопостачання критичної та військової інфраструктури.

Учасники оборудки приховано переправляли до країни-агресора оптові партії трубопровідної арматури (дискових затворів) для регулювання потоку рідин в інженерних мережах.

Передусім ця продукція була необхідна російським замовникам для облаштування військових баз та пунктів тимчасової дислокації окупаційних угруповань на території рф та у тимчасово захоплених регіонах України.

За наявними даними, протягом 2022 року ділки незаконно експортували до РФ декілька партій арматурних комплектуючих на більше ніж 2 млн грн.