РФ фінансує антиукраїнську дезінформацію в Латинській Америці — Держдеп

Держдеп США попереджає, що російський уряд фінансує кампанію з дезінформації по всій Латинській Америці. Вона спрямована на підрив підтримки України та поширення настроїв проти США та НАТО.
Кремль поширює дезінформацію про Україну в Латинській Америці
У заяві Держдепу зазначається, що РФ планує використати розвинені контакти зі ЗМІ в Аргентині, Болівії, Чилі, Колумбії, Кубі, Мексиці, Венесуелі, Бразилії, Еквадорі, Панамі, Парагваї, Перу та Уругваї.
Зазначається, що російські Агентство соціального проєктування (АСП), Інститут розвитку інтернету та "Структура" координували розвиток маніпуляційної кампанії, націленої на Латинську Америку, яка спрямована на просування стратегічних інтересів Росії в регіоні.
Це повинно відбуватися шляхом відкритої та прихованої співпраці з місцевими ЗМІ та впливовими особами.
Як РФ поширює пропаганду
Держдеп вказує, що Москва насаджує оригінальні історії або підсилює існуючий популярний чи суперечливий дискурс, використовуючи мережу державних медіа, проксі та суб’єктів впливу соціальних мереж.
Потім вона посилює цей контент для подальшого проникнення в західне інформаційне середовище.
Група редакційного персоналу була організована в латиноамериканській країні, швидше за все в Чилі, з кількох місцевих осіб і представників – журналістів і лідерів громадської думки – різних країн регіону.
Потім команда в Росії створювала контент і надсилала матеріал до редакції в Латинській Америці для перевірки, редагування та, зрештою, публікації в місцевих ЗМІ.
Теми та показники успіху для кампаній були розроблені спільно з російським урядом та за його вказівками.
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