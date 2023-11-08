РФ финансирует антиукраинскую дезинформацию в Латинской Америке — Госдеп
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Политика
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РФ финансирует антиукраинскую дезинформацию в Латинской Америке — Госдеп

Госдеп США
Фейк
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Госдеп США предупреждает, что российское правительство финансирует кампанию по дезинформации по всей Латинской Америке. Она направлена на подрыв поддержки Украины и распространение настроений против США и НАТО.

Кремль распространяет дезинформацию об Украине в Латинской Америке

В заявлении Госдепа отмечается, что РФ планирует использовать развитые контакты со СМИ в Аргентине, Боливии, Чили, Колумбии, Кубе, Мексике, Венесуэле, Бразилии, Эквадоре, Панаме, Парагвае, Перу и Уругвае.

Похоже, что конечная цель Кремля состоит в том, чтобы отмыть свою пропаганду и дезинформацию через местные СМИ таким образом, что будет органичным для латиноамериканской аудитории.

Отмечается, что российские Агентство социального проектирования (АСП), Институт развития интернета и "Структура" координировали развитие манипуляционной кампании, нацеленной на Латинскую Америку, направленную на продвижение стратегических интересов России в регионе.

Это должно происходить путем открытого и скрытого сотрудничества с местными СМИ и влиятельными лицами.

Это фирмы, оказывающие "воздействие за вознаграждение", с мощными техническими возможностями, опытом эксплуатации открытых информационных сред и историей распространения дезинформации и пропаганды для достижения целей России в сфере внешнего воздействия.

Как РФ распространяет пропаганду

Госдеп указывает, что Москва насаждает оригинальные истории или усиливает существующий популярный или противоречивый дискурс, используя сеть государственных медиа, прокси и субъектов влияния социальных сетей.

Затем он усиливает этот контент для дальнейшего проникновения в западную информационную среду.

Группа редакционного персонала была организована в латиноамериканской стране, скорее всего в Чили, из нескольких местных лиц и представителей – журналистов и лидеров общественного мнения – разных стран региона.

Затем команда в России создавала контент и посылала материал в редакцию в Латинской Америке для проверки, редактирования и, наконец, публикации в местных СМИ.

Темы и показатели успеха для кампаний разработаны совместно с российским правительством и по его указаниям.

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