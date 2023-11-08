Колаборанта Володимира Сальдо заочно засудили до 15 років вʼязниці

Херсонського колаборанта Володимира Сальдо заочно засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду. Вирок винесли в Малиновському районному суді Одеси.

Сальдо отримав 15 років вʼязниці

Сальдо обвинувачували у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених:

ч.2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану),

ч.5 ст. 111-1(колабораційна діяльність),

ч. 1 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого). При цьому судом було вжито всіх заходів про виклик обвинуваченого у судові засідання. Поширити

У суді повідомили, що сторона обвинувачення просила визнати Сальдо винним та призначити покарання в межах санкцій статей, а саме 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Захисник Сальдо просив постановити виправдовувальний вирок у відношенні обвинуваченого.

Суд оцінив докази сторін та дійшов висновку про винуватість Сальдо та призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна з позбавленням права займати посади пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями на підприємствах, установах і організаціях всіх форм власності строком на 15 років.

Що відомо про Володимира Сальдо

Нагадаємо, що Сальдо - колишній член проросійської партії ОПЗЖ, колишній депутат Херсонської міськради VIII скл., нардеп України VII скл. (Партія регіонів).

Він займав посаду міського голови Херсона з 2002 до 2012 року.

Під час повномасштабного вторгнення РФ Сальдо став головою окупаційної «військово-цивільної адміністрації Херсонської області», а нині виконує обов'язки «губернатора Херсонської області» (під російською окупацією).