Колаборанта Володимира Сальдо заочно засудили до 15 років вʼязниці

Херсонського колаборанта Володимира Сальдо заочно засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду. Вирок винесли в Малиновському районному суді Одеси.
Сальдо отримав 15 років вʼязниці
Сальдо обвинувачували у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених:
ч.2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану),
ч.5 ст. 111-1(колабораційна діяльність),
ч. 1 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).
У суді повідомили, що сторона обвинувачення просила визнати Сальдо винним та призначити покарання в межах санкцій статей, а саме 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Захисник Сальдо просив постановити виправдовувальний вирок у відношенні обвинуваченого.
Суд оцінив докази сторін та дійшов висновку про винуватість Сальдо та призначив йому 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна з позбавленням права займати посади пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями на підприємствах, установах і організаціях всіх форм власності строком на 15 років.
Що відомо про Володимира Сальдо
Нагадаємо, що Сальдо - колишній член проросійської партії ОПЗЖ, колишній депутат Херсонської міськради VIII скл., нардеп України VII скл. (Партія регіонів).
Він займав посаду міського голови Херсона з 2002 до 2012 року.
Під час повномасштабного вторгнення РФ Сальдо став головою окупаційної «військово-цивільної адміністрації Херсонської області», а нині виконує обов'язки «губернатора Херсонської області» (під російською окупацією).
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-