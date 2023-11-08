Коллаборанта Владимира Сальдо заочно приговорили к 15 годам тюрьмы

Херсонский коллаборант Владимир Сальдо заочно приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за государственную измену. Приговор был вынесен в Малиновском районном суде Одессы.

Сальдо получил 15 лет тюрьмы

Сальдо обвиняли в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных:

ч.2 ст. 111 (государственная измена в условиях военного положения),

ч.5 ст. 111-1(коллаборационная деятельность),

ч. 1 ст. 436-2 УК Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

Судебное разбирательство проходило в специальном судебном производстве in absentia (при отсутствии обвиняемого). При этом судом были приняты все меры о вызове обвиняемого в судебные заседания. Поделиться

В суде сообщили, что сторона обвинения просила признать Сальдо виновным и назначить наказание в пределах санкций статей, а именно 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Защитник Сальдо просил вынести оправдательный приговор в отношении обвиняемого.

Суд оценил доказательства сторон и пришел к выводу о виновности Сальдо и назначил ему 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями на предприятиях, учреждениях и организациях всех форм собственности сроком на 15 лет. .

Что известно о Владимире Сальдо

Напомним, что Сальдо – бывший член пророссийской партии ОПЗЖ, бывший депутат Херсонского горсовета VIII ст., нардеп Украины VII ст. (партия регионов).

Он занимал должность городского головы Херсона с 2002 по 2012 год.

Во время полномасштабного вторжения РФ Сальдо стал главой оккупационной «военно-гражданской администрации Херсонской области», а ныне исполняет обязанности «губернатора Херсонской области» (под российской оккупацией).