Гимнасты двух стран смогут вернуться в индивидуальные соревнования с начала 2024 года.

Какие критерии нейтралитета для спортсменов из РФ и Белоруссии

Международная федерация гимнастики (FIG) утвердила порядок допуска нейтральных спортсменов из России или Белоруссии к соревнованиям. Впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину им разрешили участвовать в международных турнирах по гимнастике.

Нейтралитет будет оцениваться по следующим критериям:

Спортсмены РФ и Беларуси могут соперничать исключительно в индивидуальных турнирах по гимнастике. Они не могут быть представлены в групповых и командных соревнованиях, где два или более гимнаста разделяют общий счет.

Атлеты, предпочитающие получить статус "нейтральных", должны не иметь никаких связей с вооруженными и силовыми структурами РФ или Белоруссии с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Спортсменам запрещается высказываться в поддержку российской войны против Украины.

"Нейтральные" спортсмены будут соревноваться под единым голубым флагом и носить соответствующую форму, на которой запрещено указывать на какую-либо связь гимнастов с Россией или Беларусью. В художественной гимнастике такие спортсмены могут использовать только орудия белого цвета.

Музыкальное сопровождение гимнастов не должно содержать никаких ссылок на Россию или Беларусь, а также прямого или косвенного политического содержания. Выбор сопровождения должен быть предварительно согласован с FIG, а отклонение от утвержденной музыки может привести к дисквалификации спортсменов.

Что известно о международных соревнованиях по гимнастике

Первым ведущим турниром в календаре FIG на 2024 год, в котором смогут поучаствовать россияне и белорусы, станет этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Каире (15-18 февраля).

Под вопросом остается участие "нейтральных" гимнастов в Олимпийских играх 2024 года – соответствующее решение к началу соревнований должен принять Международный олимпийский комитет.