Международная федерация лыжного спорта не допустит россиян и белорусов на соревнования
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Спорт
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Международная федерация лыжного спорта не допустит россиян и белорусов на соревнования

FIS
Лыжник
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РФ и Беларусь не будут делегировать спортсменов на соревнования Международной федерации лыжного спорта второй год подряд. Их отстранили на неопределенный срок.

Российские и белорусские лыжники не будут участвовать в международных соревнованиях

Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставила в силе отстранение российских и белорусских спортсменов перед стартом сезона 2023/24.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Высший совет правления FIS принял соответствующее решение на заседании 25 октября. Устранение будет действовать на неопределенный срок – "до дальнейших распоряжений".

Нынешняя политика, запрещающая участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в мероприятиях FIS, будет оставаться в силе до дальнейших распоряжений, – говорится в отчете по итогам заседания.

Своим решением руководство FIS утвердило позицию, согласованную на саммите в швейцарском Цюрихе в конце сентября.

Что означает отстранение россиян и белорусов

Спортсмены двух стран не будут соревноваться в сезоне 2023/24, официально стартовавшем под эгидой FIS с первых этапов Кубка мира в лыжном фристайле и сноуборде.

Если FIS не изменит своей позиции, россияне и белорусы в полном объеме пропустят уже второй сезон в лыжном спорте. На фоне полномасштабного вторжения в Украину они не участвовали ни в одной из дисциплин сезона 2022/23.

FIS покидает россиян и белорусов вне турниров вопреки рекомендациям Международного олимпийского комитета от марта 2023 о допуске "нейтральных" спортсменов к индивидуальным соревнованиям. Весной в организации заявляли о намерении "обсудить" вероятное возвращение спортсменов из двух стран.

FIS присоединилась к Международной федерации бобслея и скелетона в продолжении запрета на участие россиян и белорусов в соревнованиях сезона 2023/24.

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