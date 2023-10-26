Международная федерация лыжного спорта не допустит россиян и белорусов на соревнования

РФ и Беларусь не будут делегировать спортсменов на соревнования Международной федерации лыжного спорта второй год подряд. Их отстранили на неопределенный срок.
Российские и белорусские лыжники не будут участвовать в международных соревнованиях
Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставила в силе отстранение российских и белорусских спортсменов перед стартом сезона 2023/24.
Об этом сообщает официальный сайт организации.
Высший совет правления FIS принял соответствующее решение на заседании 25 октября. Устранение будет действовать на неопределенный срок – "до дальнейших распоряжений".
Своим решением руководство FIS утвердило позицию, согласованную на саммите в швейцарском Цюрихе в конце сентября.
Что означает отстранение россиян и белорусов
Спортсмены двух стран не будут соревноваться в сезоне 2023/24, официально стартовавшем под эгидой FIS с первых этапов Кубка мира в лыжном фристайле и сноуборде.
Если FIS не изменит своей позиции, россияне и белорусы в полном объеме пропустят уже второй сезон в лыжном спорте. На фоне полномасштабного вторжения в Украину они не участвовали ни в одной из дисциплин сезона 2022/23.
FIS покидает россиян и белорусов вне турниров вопреки рекомендациям Международного олимпийского комитета от марта 2023 о допуске "нейтральных" спортсменов к индивидуальным соревнованиям. Весной в организации заявляли о намерении "обсудить" вероятное возвращение спортсменов из двух стран.
FIS присоединилась к Международной федерации бобслея и скелетона в продолжении запрета на участие россиян и белорусов в соревнованиях сезона 2023/24.
Международная федерация бобслея и скелетона продлила запрет на участие в соревнованиях представителям России
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