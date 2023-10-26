Міжнародна федерація лижного спорту не допустить росіян та білорусів на змагання
Категорія
Спорт
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Міжнародна федерація лижного спорту не допустить росіян та білорусів на змагання

FIS
Лижні змагання

РФ та Білорусь не делегуватимуть спортсменів на змагання від Міжнародної федерації лижного спорту другий рік поспіль. Їх відсторонили на невизначений термін.

Російські та білоруські лижники не братимуть участі у міжнародних змаганнях

Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) залишила чинним відсторонення російських та білоруських спортсменів перед стартом сезону 2023/24.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Найвища рада правління FIS ухвалила відповідне рішення на засіданні 25 жовтня. Усунення залишатиметься чинним на невизначений термін – "до подальших розпоряджень".

Нинішня політика, яка забороняє участь російських та білоруських спортсменів та офіційних осіб у заходах FIS, залишатиметься у силі до подальших розпоряджень, – йдеться у звіті за підсумками засідання.

Своїм рішенням керівництво FIS затвердило позицію, погоджену на саміті у швейцарському Цюриху наприкінці вересня.

Що означає відсторонення росіян та білорусів

Спортсмени двох країн не змагатимуться в сезоні 2023/24, який офіційно стартував під егідою FIS з перших етапів Кубка світу у лижному фристайлі та сноуборді.

Якщо FIS не змінить свою позицію, росіяни та білоруси у повному обсязі пропустять вже другий сезон у лижному спорті. На тлі повномасштабного вторгнення до України вони не брали участь у жодній з дисциплін сезону 2022/23.

FIS залишає росіян та білорусів поза турнірами всупереч рекомендаціям Міжнародного олімпійського комітету від березня 2023 року про допуск "нейтральних" спортсменів до індивідуальних змагань. Навесні в організації заявляли про намір "обговорити" імовірне повернення спортсменів з двох країн.

FIS долучилася до Міжнародної федерації бобслею та скелетону в продовженні заборони на участь росіян та білорусів у змаганнях сезону 2023/24.

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