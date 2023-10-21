Україна подасть протест через допуск спортсменів РФ та Білорусі на ЧС з карате

Україна підготує протест до Міжнародної федерації карате через допуск до чемпіонату світу спортсменів з Росії та Білорусі як нейтральних.

Допуск російських та білоруських спортсменів до ЧС

На сайті Міжнародної федерації карате з'явилася заявка "індивідуальних нейтральних атлетів". Туди потрапили 20 спортсменів, що представляють Росію та Білорусь.

Заявка "індивідуальних нейтральних атлетів" з'явилася за чотири дні перед офіційним стартом турніру у Будапешті. Однак дозволяє їм виступити на світовій першості.

Очільник федерації Іван Дутчак анонсував намір подати протест до Міжнародної федерації карате через несвоєчасну подачу заявки представників Росії та Білорусі.

Стосовно самої заявки, то ми напишемо протест з приводу несвоєчасної подачі заявки, відповідно з якимись наслідками стосовно того, що їх не повинні були заявляти. Не думаю, що цей протест буде задоволений, але ми все одно це зробимо. На змаганнях у нас є випрацювана повністю тактика поведінки, ми будемо її дотримуватися, - сказав Дутчак. Поширити

Також президент федерації карате України додав, що саму заявку перевірять на наявність атлетів, причетних до військових структур.

Моніторимо зараз їхню причетність до збройних сил і силових структур. Збираємо інформацію, в разі виявлення якихось фактів будемо комунікувати з всесвітньою федерацією карате, - додав очільник української федерації. Поширити

Перед допуском російських та білоруських спортсменів на чемпіонат світу-2023 Дутчак розповідав, що Україна не зніматиметься з турніру, однак виробила "модель поведінки" у разі потенційної зустрічі з ними.

Що відомо про Чемпіонат світу з карате-2023

Україна на ЧС-2023 з карате буде представлена 22 спортсменами, які змагатимуться у 15 категоріях.

На попередній світовій першості 2021 року у Дубаї Україна здобула три медалі (срібло виборола Аніта Серьогіна, а Галина Мельник та Катерина Крива – бронзу) та провела найуспішніший турнір в історії.

Загалом у межах чемпіонату світу з карате українські спортсмени вибороли сім медалей: дві срібні та п'ять бронзових.