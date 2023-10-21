Украина подаст протест из-за допуска спортсменов РФ и Беларуси на ЧМ по карате
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Спорт
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Украина подаст протест из-за допуска спортсменов РФ и Беларуси на ЧМ по карате

Анжелика Терлюга
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Источник:  Суспільне. Спорт

Украина подготовит протест в Международную федерацию каратэ через допуск к чемпионату мира спортсменов из России и Беларуси как нейтральных.

Допуск российских и белорусских спортсменов к ЧМ

На сайте Международной федерации каратэ появилась заявка "индивидуальных нейтральных атлетов". Туда попали 20 спортсменов, представляющих Россию и Белоруссию.

Заявка "индивидуальных нейтральных атлетов" появилась через четыре дня перед официальным стартом турнира в Будапеште. Однако позволяет им выступить на мировом первенстве.

Глава федерации Иван Дутчак анонсировал намерение подать протест в Международную федерацию каратэ из-за несвоевременной подачи заявки представителей России и Беларуси.

Что касается самой заявки, то мы напишем протест по поводу несвоевременной подачи заявки, в соответствии с какими-либо последствиями того, что их не должны были заявлять. Не думаю, что этот протест будет доволен, но мы все равно это сделаем. На соревнованиях у нас выработана полностью тактика поведения, мы будем ее придерживаться, - сказал Дутчак.

Также президент федерации карате Украины добавил, что саму заявку проверят на наличие атлетов, причастных к военным структурам.

Мониторим сейчас их причастность к вооруженным силам и силовым структурам. Собираем информацию, в случае выявления каких-либо фактов будем коммуникировать со всемирной федерацией каратэ, - добавил глава украинской федерации.

Перед допуском российских и белорусских спортсменов на чемпионат мира-2023 Дутчак рассказывал, что Украина не будет сниматься с турнира, однако выработала модель поведения в случае потенциальной встречи с ними.

Что известно о Чемпионате мира по карате-2023

Украина на ЧМ-2023 по карате будет представлена 22 спортсменами, которые будут соревноваться в 15 категориях.

На предыдущем мировом первенстве 2021 года в Дубае Украина завоевала три медали (серебро завоевала Анита Серегина, Галина Мельник и Екатерина Кривая – бронзу) и провела самый успешный турнир в истории.

Всего в рамках чемпионата мира по каратэ украинские спортсмены завоевали семь медалей: две серебряные и пять бронзовых.

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