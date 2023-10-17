Сборная Украины по футболу победила Мальту на матче отбора Евро-2024

Сборная Украины по футболу одержала четвертую победу в отборе на Евро-2024. Украина победила Мальту со счётом 3:1.

Украина победила Мальту

Сборная Украины по футболу одержала четвертую победу в отборе на Евро-2024. В выездном матче против Мальты "сине-желтые" победили со счетом 3:1.

Международная пауза в октябре подопечных Сергея Реброва началась с победы над Северной Македонией. Номинально домашний матч в Праге Украина завершила со счётом 2:0.

Перед заключительным матчем в октябре команда Украины занимала третье место в группе С с 10 очками.

Поединок против Мальты украинские футболисты проводили без основного полузащитника команды Тараса Степаненко. Футболист "Шахтера", находившийся под угрозой дисквалификации из-за перебора желтых карт, не попал в заявку на поединок.

Первый гол в матче забила Мальта, когда на 12-й минуте Пол Мбонг оторвался от центральных защитников сборной Украины и вывел хозяев вперед.

На 38-й минуте удар Георгия Судакова со штафной площадки Мальты в свои ворота переправил Райан Камензули.

В конце первого тайма Украина получила право исполнить пенальти. За фол на Мудрике рефери матча Мортен Крог назначил 11-метровый, который на 43-й минуте реализовал Артем Довбик.

На 85-й минуте второго тайма Михаил Мудрик из-за пределов штрафной забил свой первый гол в составе сборной Украины.

До завершения основного времени ни одна из команд не смогла изменить счет в матче, поэтому Украина одержала четвертую победу в отборе на Евро-2024.

Что означает победа Украины

По итогам октябрьских матчей отбора Украина вышла на второе место в квалификационной группе. "Сине-желтые" на три очка опережают Италию, однако у итальянцев на одну игру меньше.

Последний матч отбора на Евро-2024 проведет Украина 20 ноября. В номинально домашнем поединке в немецком Леверкузене "сине-желтые" сыграют против Италии.

Группа С. Турнирная таблица

Англия – 16 очков (6 матчей), 19:3 (разница голов)

Украина – 13 (7), 11:8

Италия – 10 (6), 11:7

Северная Македония – 7 (6), 7:14

Мальта – (7), 2:18