Збірна України з футболу перемогла команду Мальти на матчі відбору Євро-2024

Збірна України з футболу здобула свою четверту перемогу в відборі на Євро-2024. Україна перемогла Мальту з рахунком 3:1.

Україна перемогла Мальту

Збірна України з футболу здобула свою четверту перемогу в відборі на Євро-2024. У виїзному матчі проти Мальти "синьо-жовті" перемогли з рахунком 3:1.

Міжнародну паузу в жовтні підопічні Сергія Реброва розпочали з перемоги над Північною Македонією. Номінально домашній матч у Празі Україна завершила з рахунком 2:0.

Перед заключним матчем у жовтні команда України займала третє місце у групі С з 10 очками,

Поєдинок проти Мальти українські футболісти проводили без основного півзахисника команди Тараса Степаненка. Футболіст "Шахтаря", який перебував під загрозою дискваліфікації через перебір жовтих карток, не потрапив до заявки на поєдинок.

Перший гол у матчі забила Мальта, коли на 12-й хвилині Пол Мбонг відірвався від центральних захисників збірної України та вивів господарів поля вперед.

На 38-й хвилині удар Георгія Судакова зі штафного майданчика Мальти у власні ворота переправив Раян Камензулі.

Наприкінці першого тайму Україна отримала право виконати пенальті. За фол на Мудрику рефері матчу Мортен Крог призначив 11-метровий, який на 43-й хвилині реалізував Артем Довбик.

На 85-й хвилині другого тайму Михайло Мудрик з-за меж штрафного майданчика забив свій перший гол у складі збірної України.

До завершення основного часу жодна з команд не змогла змінити рахунок у матчі, відтак, Україна здобула четверту перемогу у відборі на Євро-2024.

Що означає перемога України

За підсумками жовтневих матчів відбору Україна вийшла на друге місце у кваліфікаційній групі. "Синьо-жовті" на три очки випереджають Італію, однак італійці мають на одну гру менше.

Останній матч відбору на Євро-2024 Україна проведе 20 листопада. У номінально домашньому поєдинку в німецькому Леверкузені "синьо-жовті" зіграють проти Італії.

Група С. Турнірна таблиця

Англія – 16 очок (6 матчів), 19:3 (різниця голів)

Україна – 13 (7), 11:8

Італія – 10 (6), 11:7

Північна Македонія – 7 (6), 7:14

Мальта – (7), 2:18