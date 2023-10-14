Збірна України з футболу проти Північної Македонії — онлайн-трансляція

Україна грає з Північною Македонією у матчі-відобрі на Євро-2024

Збірна України з футболу 14 жовтня проведе матч відбору на Євро-2024. Суперником українців буде збірна Північної Македонії. Онлайн-трансляція у текстовому режимі матчу Україна – Північна Македонія доступна на сайті Суспільне за посиланням.

Матч Україна – Північна Македонія відбудеться в Празі на "Епет арена". Гра розпочнеться о 16:00.

Трансляція матчу Україна – Північна Македонія доступна на регіональних каналах Суспільного. Але лише у цифровому T2 та кабельних мережах. Місцеві телеканали Суспільного мовлення на OTT-платформах не будуть транслювати матч через умови договору. Онлайн-трансляція матчу Україна – Північна Македонія буд здійснюватися лише на платформі Megogo.

Стартові склади

Україна: Трубін, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля, Зінченко, Степаненко, Судаков, Мудрик, Зубков, Довбик.

Запасні: Бущан, Михайліченко, Сваток, Сидорчук, Маліновський, Яремчук, Буяльський, Назарина, Піхальонок, Ванат, Караваєв, Різник.

Північна Македонія: Дмитрієвські, Мусліу, Серафимов, Манев, Аліоські, Барді, Атанасов, Елезі, Ашковські, Міовські, Елмаз

Що відомо про відбір на Євро-2024

Україна вдруге зіграє проти Північної Македонії у відборі на Євро-2024. Перша, гостьова гра, закінчилася для українців вольовою перемогою з рахунком 3:2.

До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найсильніші команди з кожної відбіркової групи.

На Євро-2024 вже відібралися три команди через відбірковий турнір: Франція (група В), Бельгія (група F), Португалія (група J).

Україна зберігає шанси кваліфікуватися на Євро через Лігу націй. Для цього дві збірні з Ліги В (Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Сербія, Шотландія та Фінляндія) мають здобути прямі путівки на чемпіонат у Німеччині.