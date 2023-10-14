Сборная Украины по футболу против Северной Македонии — онлайн-трансляция
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Сборная Украины по футболу против Северной Македонии — онлайн-трансляция

Сборная Украины по футболу
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Источник:  Суспільне. Спорт

Матч Украина – Северная Македония состоится в Праге на "Эпет Арена". Игра начнется в 16.00.

Украина играет с Северной Македонией в матче-отборе на Евро-2024

Сборная Украины по футболу 14 октября проведет отборочный матч на Евро-2024. Соперником украинцев будет сборная Северной Македонии. Онлайн-трансляция матча Украина – Северная Македония доступна на сайте “Суспільне” в текстовом формате по ссылке.

Матч Украина – Северная Македония состоится в Праге на "Эпет Арена". Игра начнется в 16.00.

Трансляция матча Украина – Северная Македония доступна по региональным каналам Общественного. Но только в цифровом T2 и кабельных сетях. Местные телеканалы Общественного вещания на OTT-платформах не будут транслировать матч из-за условий договора. Онлайн-трансляция матча Украина – Северная Македония будет осуществляться только на платформе Megogo.

Стартовые составы

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Зинченко, Степаненко, Судаков, Мудрик, Зубков, Довбык.

Запасные: Бущан, Михайличенко, Сваток, Сидорчук, Малиновский, Яремчук, Буяльский, Назарина, Пихаленок, Ванат, Караваев, Потрошитель.

Северная Македония: Дмитриевские, Муслиу, Серафимов, Манев, Алиоски, Барди, Атанасов, Элези, Ашковские, Миовски, Элмаз

Что известно об отборе на Евро-2024

Украина снова сыграет против Северной Македонии в отборе на Евро-2024. Первая гостевая игра закончилась для украинцев волевой победой со счетом 3:2.

В финальную часть Евро-2024 выйдут две сильнейшие команды из каждой отборочной группы.

На Евро-2024 уже отобрались три команды из-за отборочного турнира: Франция (группа В), Бельгия (группа F), Португалия (группа J).

Украина сохраняет шансы квалифицироваться на Евро из-за Лиги наций. Для этого две сборные Лиги В (Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия и Финляндия) должны получить прямые путевки на чемпионат в Германии.

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