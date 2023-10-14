Украинцы Юрий Аникеев и Виктория Мотричко стали чемпионами в мужском и в женском турнирах чемпионата мира по шашкам-100 соответственно.

Сборная Украины по шашкам-100 успешно выступила на ЧМ-2023

Сборная Украины по шашкам-100 с успехом выступила на чемпионате мира, который прошел в Кюрасао. Украинцы Юрий Аникеев и Виктория Мотричко стали чемпионами в мужском и женском турнирах соответственно.

Чемпионат мира по шашкам-100 – главный турнир года в этом виде шашек. Соревнования проходили в течение двух недель, медали разыгрывались в мужском и женском турнирах. Сами же шашки-100 отличаются от других вариаций игры в шашки из-за размера доски. Партии разыгрываются на досках 10х10 клеток, на которых каждый из игроков размещает по 20 собственных шашек.

На ЧМ-2023 сборная Украины была представлена в составе семи игроков.

Спортсмены играли партии на чемпионате мира в формате одного круга друг с другом. В мужском турнире состоялось 19 раундов, в женском – 15 раундов.

В мужском турнире Юрий Аникеев возглавил список участников мужского турнира уже после седьмого раунда. К тому моменту он одержал четыре победы, еще трижды сыграл вничью.

Вопрос победы на чемпионате мира для Аникеева был открыт до последнего раунда. Главным конкурентом украинца был нидерландец Ян Гренендейк, который отставал от него на одно очко и мог вырвать титул в случае победы и поражения украинца.

Однако Аникеев удержал преимущество в одно очко над Гренендейко - оба участника свели в ничью свои последние матчи.

Еще два украинца – Артем Иванов и Юрий Бобков заняли 6-е и 15-е места соответственно.

Для Аникеева это первый титул чемпиона мира по шашкам-100. Перед этим он становился чемпионом по шашкам-64 еще в 2004 году.

В женском турнире Виктория Мотричко возглавила таблицу после четырех раундов, одержав три победы.

В предпоследний раунд шансы отобрать титул у украинки имела лишь нейтральная атлетка Дарья Ткаченко, которая отставала от нее на одно очко. Однако Мотричко завоевала три очка в последних двух партиях и стала победительницей с преимуществом в два очка над ближайшей преследовательницей.

Медали чемпионата мира по шашкам-100 получили две украинки. Елена Короткая набрала в 15 партиях 19 очков и стала третьей. Еще две представительницы Украины – Ольга Балтажи и Юлия Макаренкова – заняли 10-е и 13-е место соответственно.

Для Мотричко это вторая медаль на чемпионатах мира по шашкам-100. В 2021-м она завоевала "бронзу".

Сборная Украины по шашкам: что известно

На Евро-2022 сборная Украины завоевала четыре награды в шашках: два "серебра" в блице, а также "серебро" и "бронзу" в рапиде.

"Золото" Аникеева – первое в истории Украины на чемпионате мира по шашкам-100, перед этим украинцы ни разу не получали медали на мужских турнирах.

В целом в 2023 году украинцы во второй раз становятся чемпионами мира по шашкам. На ЧМ по шашкам-100 (блиц) титул завоевал Артем Иванов.

Мотричко стала третьей украинкой в истории, завоевавшей "золото" чемпионата мира по шашкам-100. Перед этим титул выигрывали Ольга Левина (в 1993), а также Дарья Ткаченко, которая до смены гражданства выступала за Украину и становилась чемпионкой в 2005, 2006, 2008 и 2011 годах.