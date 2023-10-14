Уперше в історії. Україна здобула два "золота" на чемпіонаті світу з шашок-100

Українці Юрій Анікеєв і Вікторія Мотрічко стали чемпіонами в чоловічому, і у жіночому турнірах чемпіонату світу з шашок-100 відповідно.

Збірна України з шашок-100 успішно виступила на ЧС-2023

Збірна України з шашок-100 надуспішно виступила на чемпіонаті світу, який минув у Кюрасао. Українці Юрій Анікеєв і Вікторія Мотрічко стали чемпіонами в чоловічому, і у жіночому турнірах відповідно.

Чемпіонат світу з шашок-100 – головний турнір року у цьому виді шашок. Змагання проходили упродовж двох тижнів, медалі розігрувалися у чоловічому та жіночому турнірах. Самі ж шашки-100 відрізняються від інших варіацій гри в шашки через розмір дошки. Партії розігруються на дошках 10х10 клітин, на яких кожен з гравців розміщує по 20 власних шашок.

На ЧС-2023 збірна України була представлена у складі сімох гравців.

Спортсмени грали партії на чемпіонаті світу у форматі одного кола один з одним. У чоловічому турнірі відбулося 19 раундів, у жіночому – 15.

У чоловічому турнірі Юрій Анікеєв очолив список учасників чоловічого турніру вже після сьомого раунду. На той момент він здобув чотири перемоги, ще тричі зіграв внічию.

Питання перемоги на чемпіонаті світу для Анікеєва було відкритим до останнього раунду. Головним конкурентом українця був нідерландець Ян Гренендейк, який відставав від нього на одне очко і міг вирвати титул у разі своєї перемоги та поразки українця.

Проте Анікеєв втримав перевагу в одне очко над Гренендейком - обидва учасники звели до нічиєї свої останні матчі.

Ще два українці – Артем Іванов та Юрій Бобков посіли 6-е та 15-е місця відповідно.

Для Анікеєва це перший титул чемпіона світу у шашках-100. Перед цим він ставав чемпіоном у шашках-64 ще у 2004 році.

У жіночому турнірі Вікторія Мотрічко очолила таблицю після чотирьох раундів, здобувши три перемоги.

До передостаннього раунду шанси відібрати титул в українки мала лише нейтральна атлетка Дар'я Ткаченко, яка відставала від неї на одне очко. Проте Мотрічко здобула три очки в останніх двох партіях і стала переможницею з перевагою у два очки над найближчою переслідувачкою.

Медалі чемпіонату світу з шашок-100 здобули дві українки. Олена Коротка набрала у 15 партіях 19 очок та стала третьою. Ще дві представниці України – Ольга Балтажі та Юлія Макаренкова – посіли 10-е та 13-е місце відповідно.

Для Мотрічко це друга поспіль медаль на чемпіонатах світу з шашок-100. У 2021-му вона здобула "бронзу".

Збірна України з шашок: що відомо

На Євро-2022 збірна України виборола чотири нагороди у шашках: два "срібла" у бліці, а також "срібло" та "бронзу" у рапіді.

"Золото" Анікеєва – перше в історії України на чемпіонаті світу з шашок-100, перед цим українці жодного разу не здобували медалей на чоловічих турнірах.

Загалом у 2023 році українці вдруге стають чемпіонами світу з шашок. На ЧС з шашок-100 (бліц) титул виборов Артем Іванов.

Мотрічко стала третьою українкою в історії, що виборола "золото" чемпіонату світу з шашок-100. Перед цим титул вигравали Ольга Левіна (у 1993-му), а також Дар'я Ткаченко, яка до зміни громадянства виступала за Україну та ставала чемпіонкою у 2005, 2006, 2008 та 2011 роках.