Хотела бы иметь пистолет. Украинская теннисистка Ястремская высказалась о допуске россиян на соревнования
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Спорт
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Хотела бы иметь пистолет. Украинская теннисистка Ястремская высказалась о допуске россиян на соревнования

Даяна Ястремская
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Источник:  Sport Arena

Известная украинская спортсменка Даяна Ястремская раскритиковала Женскую теннисную ассоциацию (WTA) за позицию по отношению к россиянам.

Позиция украинской теннисистки по отношению к россиянам на соревнованиях

Даяна Ястремская готовится к Кубку Билли Джин Кинг, на котором Украина сыграет против Нидерландов.

Перед стартом теннисного первенства одесситка выдвинула претензии WTA и заявила, что руководство ассоциации давно забыло о войне в Украине.

Она также заявила, что не намерена выходить на корт и играть против представителей этой страны.

Если я играю против русских, то я думаю о том, что хотела бы иметь при себе пистолет. Представьте себе, что на вас напали, и вам приходится выходить на корт с представителем этой страны. Что бы вы чувствовали, зная, что в вашей стране погибли многие люди? В Украине проходит геноцид. Не справедливо, что я должна играть с россиянами", - рассказала Даяна Ястремская.

Отвечая на вопрос о позиции ассоциации по поводу российских теннисистов, 23-летняя Даяна Ястремская призналась, что эта ситуация довела ее до отчаяния. По словам спортсменки, многие российские теннисисты поддерживают политику Владимира Путина. Ястремская неоднократно обращала на это внимание WTA. Ей обещали разобраться в ситуации, но ни разу не выполнили эти обещания.

Даяна заявила, что не будет мириться с таким положением дел и не собирается молчать. Россиян много почти во всех видах спорта, что подвергает сомнению принцип объединять людей во всем мире. Спорт в целом и теннис, в частности, становятся площадкой для заявлений, а значит оружием для россиян.

Что известно о матче Даяны Ястремской

Ястремская выступит в составе сборной Украины в матче с Нидерландами в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. Также за национальную команду сыграют Ангелина Калинина, Катарина Завацкая и сестры Надежда и Людмила Киченок.

Поединок плей-офф состоится в Вильнюсе 11-12 ноября. Матч примет SEB Arena, встречи состоятся на закрытых хардовых кортах. Украина будет хозяином противостояния с Нидерландами.

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