Украина не будет бойкотировать чемпионат Европы по дзюдо из-за допуска россиян и белорусов
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Украина не будет бойкотировать чемпионат Европы по дзюдо из-за допуска россиян и белорусов

Украинская сборная по дзюдо
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Источник:  online.ua

Украинская сборная по дзюдо решила выступить на турнире, несмотря на допуск россиян и белорусов в нейтральном статусе.

Украинская команда будет выступать на турнире

Федерация дзюдо Украины сообщила об участии сборной Украины по дзюдо на чемпионате Европы среди мужчин и женщин, который состоится с 3 по 5 ноября в Монпелье (Франция).

В апреле 2023 года Международная федерация дзюдо (IJF) вернула в международные соревнования россиян, отреагировав на рекомендацию МОК допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. В мае аналогичное решение принял Европейский союз дзюдо (EJU).

Из-за допуска атлетов из России и Беларуси к чемпионату мира Украина бойкотировала соревнования, прошедшие в мае в катарской Дохе. На ЧМ-2023 выступили сразу 19 индивидуальных нейтральных атлетов из этих стран.

Однако Федерация дзюдо Украины приняла решение не бойкотировать Евро-2023, чтобы не ставить под угрозу квалификацию на Олимпиаду 2024 года.

Предположительный пропуск чемпионата Европы ставит под угрозу квалификацию украинских дзюдоистов на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Учитывая эти риски, Президиумом ФГУ было принято единодушное решение об участии нашей сборной в чемпионате Европы-2023 в Монпелье, говорится в заявлении ФГУ.

Как отметила украинская федерация, EJU допустил к участию на Евро-2023 в нейтральном статусе 21 спортсмена из России и Беларуси, часть из которых являются военнослужащими и представителями силовых структур своих стран. IJF и EJU не отреагировали на обращение ФГУ по поводу этих фактов.

В состав сборной Украины на Евро-2023 вошли 11 спортсменов: шесть мужчин и пять женщин. В список не попал бронзовый призер Олимпийских игр Дарья Билодид, причины этого пока неизвестны.

Российские и белорусские лыжники не будут участвовать в международных соревнованиях

Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставила в силе отстранение российских и белорусских спортсменов перед стартом сезона 2023/24.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Высший совет правления FIS принял соответствующее решение на заседании 25 октября. Устранение будет действовать на неопределенный срок - "до дальнейших распоряжений".

Нынешняя политика, запрещающая участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в мероприятиях FIS, будет оставаться в силе до дальнейших распоряжений, говорится в отчете по итогам заседания.

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