Скандал на ЧМ-2023 по каратэ. Украинка Терлюга потеряла победу после протеста соперницы из Болгарии — видео

Болгарская команда оспорила результат поединка, в котором победила Терлюга, мотивировав такой шаг неисправностью табло. Организаторы турнира решили его переиграть. Впрочем, не полностью, а с 1:17 и счетом 5:4 в пользу Горановой.

Украинка Терлюга потеряла шанс на "золото" ЧМ-2023 по карате

Украинская каратистка Анжелика Терлюга не сможет сразиться за "золото" чемпионата мира 2023 года из-за сомнительных решений организаторов соревнований.

Об этом сообщает Ukrainian Karate Federation.

31-летняя украинка уступила болгарке Ивет Горановой в 1/2 финала ЧМ-2023. Поединок переиграли после протеста соперницы на первый результат боя в пользу Терлюги (14:11).

Болгарская команда обжаловала результат поединка, мотивировав такой шаг неисправностью табло. Организаторы турнира неожиданно решили переиграть поединок. Впрочем, не полностью, а с 1:17 и счетом 5:4 в пользу Горановой. Она фактически избегала контактов с украинкой и сумела удержать победу (6:4).

Терлюга теперь сразится за бронзовую награду ЧМ-2023. Ее бой за медаль запланировано на 28 октября. Самым высоким достижением украинки в карьере остается "серебро" Олимпиады-2020.

Реакция на скандал поединка Терлюга – Горанова

Украинская федерация каратэ назвала решение организаторов "ограблением". Упомянули также и подобный случай почти десятилетней давности. Тогда переиграть всю стычку заставили Станислава Горуну, выигравшего полуфинал у японского каратиста. Украинец проиграл и повторное сражение, и поединок за "бронзу".

Сама Терлюга назвала день совпадением всего худшего, что могло случиться с ней. Она справедливо спрашивает сборную Болгарии, поступили бы они так же, если бы Горанова победила. Нашла украинка слова и персонально для принципиальной соперницы.

Тебе с этим жить, Ивет. Ты именно так хотела в финал чемпионата мира? Пусть все люди, которые к этому причастны, испытают мою боль. WKF, вы украли мой финал чемпионата мира. Я никогда не прощу за этот день. Это был не спорт. Это просто несправедливость, – заявила Терлюга. Поделиться

Поддержать каратистку в комментарии "пришла" Ольга Харлан. Именитая фехтовальщица не понаслышке знакома с несправедливостью в мире спорта. На ЧМ-2023 ее лишили победы за отказ пожать руку россияне, поддержавшей агрессию РФ против Украины.