Скандал на ЧС-2023 з карате. Українка Терлюга втратила перемогу після протесту суперниці з Болгарії — відео
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Спорт
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Скандал на ЧС-2023 з карате. Українка Терлюга втратила перемогу після протесту суперниці з Болгарії — відео

Ukrainian Karate Federation
Анжеліка Терлюга

Болгарська команда оскаржила підсумок двобою, у якому перемогла Терлюга, мотивувавши такий крок несправністю табло. Організатори турніру вирішили його переграти. Утім, не повністю, а з часу 1:17 та рахунком 5:4 на користь Горанової.

Українка Терлюга втратила шанс на “золото” ЧС-2023 з карате

Українська каратистка Анжеліка Терлюга не зможе поборотися за "золото" чемпіонату світу 2023 року через сумнівні рішення організаторів змагань.

Про це повідомляє Ukrainian Karate Federation.

31-річна українка поступилася болгарці Івет Горановій у 1/2 фіналу ЧС-2023. Поєдинок переграли після протесту суперниці на перший результат сутички на користь Терлюги (14:11).

Болгарська команда оскаржила підсумок двобою, мотивувавши такий крок несправністю табло. Організатори турніру несподівано вирішили переграти двобій. Утім, не повністю, а з часу 1:17 та рахунком 5:4 на користь Горанової. Вона фактично уникала контактів із українкою та зуміла втримати перемогу (6:4).

Терлюга тепер побореться за бронзову нагороду ЧС-2023. Її сутичка за втішну медаль змагань запланована на 28 жовтня. Найвищим досягненням українки в кар'єрі залишається "срібло" Олімпіади-2020.

Реакція на скандал поєдинку Терлюга – Горанова

Українська федерація карате назвала рішення організаторів "пограбуванням". Згадали також і подібний випадок майже десятирічної давності. Тоді переграти всю сутичку змусили Станіслава Горуну, який виграв півфінал у японського каратиста. Українець програв і повторний бій, і поєдинок за "бронзу".

Сама Терлюга назвала день збігом усього найгіршого, що могло трапитися з нею. Вона справедливо запитує збірну Болгарії, чи вчинили б вони так само, якби Горанова перемогла. Знайшла українка слова і персонально для принципової суперниці.

Тобі з цим жити, Івет. Ти саме так хотіла в фінал чемпіонату світу?! Хай всі люди, які до цього причетні відчують мій біль. WKF, ви вкрали мій фінал чемпіонату світу. Я ніколи не вибачу за цей день. Це був не спорт. Це просто несправедливість, – заявила Терлюга.

Підтримати каратистку в коментарі "прийшла" Ольга Харлан. Іменита фехтувальниця не з чуток знайома з несправедливістю в світі спорту. На ЧС-2023 її позбавили перемоги за відмову потиснути руку росіянці, яка підтримала агресію РФ проти України.

Виродки. Будь мужньою! – написала зірка.

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