УЕФА передумала допускать россиян до 17 лет на международные соревнования
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УЕФА передумала допускать россиян до 17 лет на международные соревнования

УЕФА
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Источник:  Associated Press

Россия не будет допущена к участию в отборочных играх Чемпионата Европы среди юношей до 17 лет.

УЕФА не допустит россиян к международным соревнованиям

УЕФА рассмотрел вопрос о включении России в свои мужские и женские молодежные соревнования после того, как две недели назад неожиданно смягчил свою политику по исключению всех национальных и клубных команд страны из международных соревнований из-за вторжения в Украину.

Это решение спровоцировало раскол в исполнительном комитете УЕФА, и по крайней мере 12 из 55 европейских федераций-членов заявили, что их команды будут и дальше отказываться от игр против России.

УЕФА оценило, как российские молодежные команды могут быть реинтегрированы, и после заседания 10 октября заявила, что «пункт повестки дня был снят, поскольку не удалось найти техническое решение, которое позволило бы российским командам играть».

УЕФА вернула россиян в соревнования среди молодежи

Напомним, что 26 сентября УЕФА неожиданно приняла решение о возвращении к международным соревнованиям российских команд в возрастной категории U17.

Украинская ассоциация футбола выступила против возобновления россиян и призвала другие европейские федерации присоединиться к бойкоту.

УАФ также выразил несогласие с допуском российских команд и требует от УЕФА отменить решение Исполнительного комитета организации.

УАФ уже поддержали Англию, Польшу, Латвию, Литву и Швецию.

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