УЄФА передумала допускати росіян до 17 років на міжнародні змагання

Росія не буде допущена до участі у відбіркових іграх Чемпіонату Європи серед юнаків до 17 років цього місяця.

УЄФА не допустить росіян до міжнародних змагань

УЄФА розглянув питання про включення Росії до своїх чоловічих і жіночих молодіжних змагань після того, як два тижні тому несподівано пом’якшив свою політику щодо виключення всіх національних і клубних команд країни з міжнародних змагань через вторгнення в Україну.

Це рішення спровокувало розкол у виконавчому комітеті УЄФА, і принаймні 12 із 55 європейських федерацій-членів заявили, що їхні команди й надалі відмовлятимуться від ігор проти Росії

УЄФА оцінило, як російські молодіжні команди можуть бути реінтегровані, і після засідання 10 жовтня заявила, що «пункт порядку денного було знято, оскільки не вдалося знайти технічне рішення, яке дозволило б російським командам грати».

УЄФА повернула росіян до змагань серед молоді

Нагадаємо, що 26 вересня УЄФА несподівано прийняла рішення про повернення до міжнародних змагань російських команд у віковій категорії U17.

Українська асоціація футболу виступила проти поновлення росіян і закликала інші європейські федерації долучитися до бойкоту.

УАФ також висловило незгоду з допуском російських команд та вимагає від УЄФА скасувати рішення Виконавчого комітету організації.

УАФ уже підтримали Англія, Польща, Латвія, Литва та Швеція.