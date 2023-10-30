Україна не бойкотуватиме чемпіонат Європи з дзюдо через допуск росіян та білорусів

Українська збірна з дзюдо вирішила виступити на турнірі попри допуск росіян та білорусів у нейтральному статусі.

Українська команда виступатиме на турнірі

Федерація дзюдо України повідомила про участь збірної України з дзюдо на чемпіонаті Європи серед чоловіків та жінок, який відбудеться з 3 по 5 листопада в Монпельє (Франція).

У квітні 2023 року Міжнародна федерація дзюдо (IJF) повернула до міжнародних змагань росіян, відреагувавши на рекомендацію МОК допустити російських та білоруських спортсменів у нейтральному статусі. У травні аналогічне рішення ухвалив Європейський союз дзюдо (EJU).

Через допуск атлетів з Росії і Білорусі до чемпіонату світу Україна бойкотувала змагання, які пройшли у травні в катарській Досі. На ЧС-2023 виступили одразу 19 індивідуальних "нейтральних" атлетів з цих країн.

Утім, Федерація дзюдо України прийняла рішення не бойкотувати Євро-2023, щоб не ставити під загрозу кваліфікацію на Олімпіаду 2024 року.

Можливий пропуск чемпіонату Європи ставить під загрозу кваліфікацію українських дзюдоїстів на Олімпійські ігри 2024 року у Парижі. Зважаючи на ці ризики, Президією ФДУ було прийнято одностайне рішення щодо участі нашої збірної у чемпіонаті Європи-2023 у Монпельє, — йдеться у заяві ФДУ. Поширити

Як зазначила українська федерація, EJU допустив до участі на Євро-2023 у нейтральному статусі 21 спортсмена з Росії та Білорусі, частина з яких є військовослужбовцями та представниками силових структур своїх країн. IJF та EJU не відреагували на звернення ФДУ щодо цих фактів.

До складу збірної України на Євро-2023 увійшли 11 спортсменів: шість чоловіків та п'ять жінок. До списку не потрапила бронзова призерка Олімпійських ігор Дар'я Білодід, причини цього поки невідомі.

Російські та білоруські лижники не братимуть участі у міжнародних змаганнях

Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) залишила чинним відсторонення російських та білоруських спортсменів перед стартом сезону 2023/24.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Найвища рада правління FIS ухвалила відповідне рішення на засіданні 25 жовтня. Усунення залишатиметься чинним на невизначений термін – "до подальших розпоряджень".