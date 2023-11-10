Хотіла б мати пістолет. Українська тенісистка Ястремська висловилася щодо допуску росіян на змагання

Позиція української тенісистки щодо росіян на змаганнях

Даяна Ястремська готується до Кубка Біллі Джин Кінг, на якому Україна зіграє проти Нідерландів.

Перед стартом тенісної першості одеситка висунула претензії WTA і заявила, що керівництво асоціації давно забуло про війну в Україні.

Вона також заявила, що не має наміру виходити на корт і грати проти представників цієї країни.

Якщо я граю проти росіянок, то я думаю про те, що хотіла б мати при собі пістолет. Уявіть собі, що на вас напали й вам доводиться виходити на корт із представником цієї країни. Що б ви відчували, знаючи, що у вашій країні загинуло багато людей? В Україні відбувається геноцид. Не справедливо, що я маю грати з росіянами", — розповіла Даяна Ястремська. Поширити

Відповідаючи на запитання щодо позиції асоціації з приводу російських тенісистів, 23-річна Даяна Ястремська зізналася, що ця ситуація довела її до відчаю. За словами спортсменки, багато російських тенісистів підтримують політику Володимира Путіна. Ястремська неодноразово звертала на це увагу WTA. Їй обіцяли розібратися у ситуації, але жодного разу не виконали ці обіцянки.

Даяна заявила, що не миритиметься з таким станом справ і не збирається мовчати. Росіян багато майже у всіх видах спорту, що ставить під сумнів принцип об'єднувати людей у всьому світі. Спорт загалом і теніс зокрема стають майданчиком для заяв, а значить зброєю для росіян.

Що відомо про матч Даяни Ястремської

Ястремська виступить у складі збірної України у матчі з Нідерландами у плей-оф Кубка Біллі Джин Кінг. Також за національну команду зіграють Ангеліна Калініна, Катаріна Завацька та сестри Надія і Людмила Кіченок.

Поєдинок плей-оф відбудеться у Вільнюсі 11-12 листопада. Матч прийме SEB Arena, зустрічі відбудуться на закритих хардових кортах. Україна буде господарем протистояння із Нідерландами.