Гімнасти двох країн зможуть повернутися до індивідуальних змагань від початку 2024 року.

Які критерії нейтралітету для спортсменів з РФ та Білорусі

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) затвердила порядок допуску нейтральних спортсменів з Росії або Білорусі до змагань. Уперше від початку повномасштабного вторгнення до України їм дозволили брати участь у міжнародних турнірах з гімнастики.

Нейтралітет буде оцінюватися за такими критеріями:

Спортсмени РФ та Білорусі можуть змагатися виключно в індивідуальних турнірах з гімнастики. Вони не зможуть бути представлені в групових і командних змаганнях, де два або більше гімнасти поділяють спільний рахунок.

Атлети, що воліють отримати статус "нейтральних", мусять не мати жодних зв'язків зі збройними та силовими структурами РФ або Білорусі від початку повномасштабного вторгнення до України в лютому 2022 року.

Спортсменам забороняється висловлюватися на підтримку російської війни проти України.

"Нейтральні" спортмени змагатимуться під єдиним блакитним прапором і носитимуть відповідну форму, на якій заборонено вказувати на будь-який зв'язок гімнастів з Росією або Білоруссю. У художній гімнастиці такі атлети можуть використовувати лише знаряддя білого кольору.

Музичний супровід гімнастів не має містити жодних посилань на Росію або Білорусь, а також прямого або непрямого політичного змісту. Вибір супроводу має бути попередньо погоджений із FIG, а відхилення від затвердженої музики може призвести до дискваліфікації спортсменів.

Що відомо про міжнародні змагання з гімнастики

Першим провідним турніром у календарі FIG на 2024 рік, в якому зможуть взяти участь росіяни та білоруси, стане етап Кубка світу зі спортивної гімнастики в Каїрі (15-18 лютого).

Під питанням залишається участь "нейтральних" гімнастів у Олімпійських іграх 2024 року — відповідне рішення до початку змагань має ухвалити Міжнародний олімпійський комітет.