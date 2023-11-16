Зірка київського Динамо Ярмоленко несподівано звернувся до росіян — відео

Відомий український футболіст Андрій Ярмоленко записав спеціальне звернення до російських спортсменів. Він закликає їх агітувати своїх знайомих, які просто зараз воюють проти України, здаватися в полон за програмою "Хочу жити".

Ярмоленко намагається зменшити кількість росіян на фронті

За словами капітана збірної України, у російських спортсменів є реальна можливість наблизити своє повернення на міжнародні змагання, однак для цього потрібно дослухатися до його поради.

Ярмоленко також звернув увагу на те, що мовчазна підтримка спортсменами РФ війни проти України стала причиною жорстких санкцій проти країни-агресорки на міжнародній арені.

Російські спортсмени! Якщо ви хочете повернутися у світовий спорт, а не кататися на змагання у всілякі Сомалі, вам теж буде корисно хоча б непублічно агітувати своє оточення здаватися в полон, а не йти на забій в Україну. Чим довше ви мовчатимете, тим більша ймовірність, що вам до кінця кар'єри доведеться сидіти вдома, не бачачи міжнародних змагань, або виступати під прапором якоїсь держави 404, – пояснив український футболіст. Поширити

Чому солдатам РФ вигідно здаватися в український полон

Зірка київського “Динамо” нагадав російським загарбникам про те, що наша країна дотримується гуманітарного права.

Ба більше, ні для кого не секрет, що офіційний Київ готовий будь-якої миті піти на обмін.

За словами Ярмоленка, у солдатів РФ, яка просто зараз знаходяться на фронті в Україні, є лише один варіант вижити та повернутися до своїх родин живими та неушкодженими — це звернутися до "Хочу жить".