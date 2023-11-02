Звезда "Игры престолов" Джек Глисон прочитал стихотворение Сергея Жадана — видео

Джек Глисон читает стихотворение Сергея Жадана

Исполнитель роли короля Джоффри в сериале "Игра Престолов" посетил мероприятие организации Talented U в Лондоне.

На западе он появился в футболке с надписью «Чебуреки сила – врагу могила», которую позже сменил на вышиванку.

Джек специально выбрал это стихотворение из разных материалов, предложенных ему. Поэзия 2000 года, ранее опубликованная в The New York Times, до сих пор звучит очень актуально. Спасибо, Джек, за поддержку Украины, - говорится в сообщении. Поделиться

Стихотворение Жадана опубликовали в The New York Times Magazine в августе 2021 года. Перевод сделали американская писательница и театральная деятельница украинского происхождения Вирляна Ткач и американская поэтесса Ванда Фипс.

Что известно о Джеке Глисоне

Джек Глисон – ирландский актер, известный по своей роли Джоффри Баратеона в сериале HBO «Игра престолов». В 2014 году Глисон подтвердил, что после завершения своей работы в сериале «Игра престолов» он покинет актерскую карьеру.

В феврале 2023 года актер приехал в Киев, где встретился с поклонниками в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках. Деньги с этого мероприятия передали Вооруженным силам Украины.

Во время его визита в Киеве звучала воздушная тревога, однако Глисон сказал, что не боится.