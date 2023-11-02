Зірка "Гри престолів" Джек Глісон прочитав вірш Сергія Жадана — відео

Ірландський актор Джек Глісон прочитав вірш Сергія Жадана “Плеєр” (Headphones) на заході організації Talented U в Лондоні.
Джек Глісон читає вірш Сергія Жадана
Виконавець ролі короля Джоффрі в серіалі "Гра Престолів" відвідав захід організації Talented U в Лондоні.
На заході він з’явився у футболці з написом «Чебуреки сила — ворогу могила», яку пізніше змінив на вишиванку.
Вірш Жадана опублікували в The New York Times Magazine у серпні 2021 року. Переклад зробили американська письменниця і театральна діячка українського походження Вірляна Ткач і американська поетка Ванда Фіпс.
Що відомо про Джека Глісона
Джек Глісон - ірландський актор, відомий за своєю роллю Джоффрі Баратеона у серіалі HBO «Гра престолів». В 2014 році Ґлісон підтвердив, що після завершення своєї роботи у серіалі «Гра престолів» він покине акторську кар'єру.
У лютому 2023 актор приїхав до Києва, де зустрівся з шанувальниками у Київському академічному театрі юного глядача на Липках. Гроші від цього заходу передали Збройним силам України.
Під час його візиту у Києві лунала повітряна тривога, проте Глісон сказав, що не боїться.
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