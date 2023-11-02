Зірка "Гри престолів" Джек Глісон прочитав вірш Сергія Жадана — відео
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Зірка "Гри престолів" Джек Глісон прочитав вірш Сергія Жадана — відео

Джек Глісон
Джерело:  online.ua

Ірландський актор Джек Глісон прочитав вірш Сергія Жадана “Плеєр” (Headphones) на заході організації Talented U в Лондоні.

Джек Глісон читає вірш Сергія Жадана

Виконавець ролі короля Джоффрі в серіалі "Гра Престолів" відвідав захід організації Talented U в Лондоні.

На заході він з’явився у футболці з написом «Чебуреки сила — ворогу могила», яку пізніше змінив на вишиванку.

Джек спеціально обрав цей вірш з різних матеріалів, запропонованих йому. Поезія 2000 року, раніше опублікована в The New York Times, досі звучить страшенно актуально. Дякую, Джеку, за підтримку України, - зазначено у дописі.

Вірш Жадана опублікували в The New York Times Magazine у серпні 2021 року. Переклад зробили американська письменниця і театральна діячка українського походження Вірляна Ткач і американська поетка Ванда Фіпс.

Що відомо про Джека Глісона

Джек Глісон - ірландський актор, відомий за своєю роллю Джоффрі Баратеона у серіалі HBO «Гра престолів». В 2014 році Ґлісон підтвердив, що після завершення своєї роботи у серіалі «Гра престолів» він покине акторську кар'єру.

У лютому 2023 актор приїхав до Києва, де зустрівся з шанувальниками у Київському академічному театрі юного глядача на Липках. Гроші від цього заходу передали Збройним силам України.

Під час його візиту у Києві лунала повітряна тривога, проте Глісон сказав, що не боїться.

Я не боюся, якщо ви не боїтесь; якщо б ви запанікували, я б теж злякався. Мене надихає ваша стійкість, я захоплююсь вами. Я живу в Ірландії, де немає війни, але до мого народження там було багато війн і конфліктів, тому боляче дивитися, як руйнуються будинки, як гинуть люди і тяжко жити звичайне життя.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Анджеліна Джолі приїхала до Львова допомагати українцям під час війни
Анджеліна Джолі приїхала до Львова допомагати українцям під час війни
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Акторка Джесіка Честейн приїхала в Київ та відвідала лікарню "Охматдит"
Акторка Джесіка Честейн приїхала в Київ та відвідала лікарню "Охматдит"
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Кейт Міддлтон відвідала українських біженців у волонтерському хабі Брекнела
Кейт Міддлтон у волонтерському хабі

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм