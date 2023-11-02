Зірка "Гри престолів" Джек Глісон прочитав вірш Сергія Жадана — відео

Джек Глісон читає вірш Сергія Жадана

Виконавець ролі короля Джоффрі в серіалі "Гра Престолів" відвідав захід організації Talented U в Лондоні.

На заході він з’явився у футболці з написом «Чебуреки сила — ворогу могила», яку пізніше змінив на вишиванку.

Джек спеціально обрав цей вірш з різних матеріалів, запропонованих йому. Поезія 2000 року, раніше опублікована в The New York Times, досі звучить страшенно актуально. Дякую, Джеку, за підтримку України, - зазначено у дописі. Поширити

Вірш Жадана опублікували в The New York Times Magazine у серпні 2021 року. Переклад зробили американська письменниця і театральна діячка українського походження Вірляна Ткач і американська поетка Ванда Фіпс.

Що відомо про Джека Глісона

Джек Глісон - ірландський актор, відомий за своєю роллю Джоффрі Баратеона у серіалі HBO «Гра престолів». В 2014 році Ґлісон підтвердив, що після завершення своєї роботи у серіалі «Гра престолів» він покине акторську кар'єру.

У лютому 2023 актор приїхав до Києва, де зустрівся з шанувальниками у Київському академічному театрі юного глядача на Липках. Гроші від цього заходу передали Збройним силам України.

Під час його візиту у Києві лунала повітряна тривога, проте Глісон сказав, що не боїться.