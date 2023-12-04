Висікти батогом на Красній площі. У РФ хочуть катувати зірок, які виступили проти війни

Депутат Держдуми РФ Андрій Свинцов публічно пофантазував про те, як російська влада могла б познущатися з зірок, які не підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.

Влада РФ хоче поквитатися з російськими зірками, які встали на захист України

У Росії знайшлося не так багато представників шоубізнесу, які не побоялися виступити проти режиму Путіна та заявити про те, що вони вважають війну РФ проти України — злочином.

Більшості з них у країні-агресорці присвоїли статус “іноагента”.

Однак, на переконання Андрія Свинцова, цього замало, тому він пропонує відшмагати батогом на Красній площі тих артистів, які не підтримали вторгнення, однак згодом повернулися до Росії.

Він також почав стверджувати, що розділяє медійних персон, які виїхали з РФ після 24 лютого, на дві категорії: “менші зрадники” і “більші зрадники”.

Перші – поїхали та відмовчалися, а другі – відкрито засудили війну в Україні.

Перших, як пропонує путініст, пробачити можна, але лише за умови застосування до них спеціального податкового режиму – 95% податків із доходу такі артисти мають віддавати на підтримку "СВО", а 5%, нехай вже буде, можуть залишити собі. Других же треба судити за законом.

Пропагандисти також поцікавилися у російського депутата, що робити з тими, хто засуджував російський терор та окупаційну політику Кремля, але все ж таки "одумався” та вирішив повернутися на батьківщину.

На Красну площу їх вивести, відшмагати як слід, у нас будуть не палиці, а батоги. І щоб на колінах просили пробачення у всіх громадян Росії і президента, — заявив Свинцов. Поширити

Які російські зірки виступили проти війни:

музикант Андрій Макаревич;

акторка Лія Ахеджакова;

співачка Алла Пугачова;

гуморист Максим Галкін;

телеведуча Катерина Варнава;

репер Oxxxymiron;

акторка Марія Машкова;

журналіст Юрій Дудь;

репер Face.

Перелік російських медійних персон, які заступилися за Україну, набагато більший. Однак деякі зірки уже встигли передумати. До прикладу, скандальний репер Моргенштерн та тіктокер Даня Мілохін, які хочуть повернутися у Росію.