Путіна обрали одним з претендентів на звання "Людина року" за версією Time

Російський диктатор Володимир Путін, який уже другий рік поспіль веде повномасштабну загарбницьку війну проти України, потрапив у список номінантів на звання "Людина року 2023" від журналу Time.

Путін може стати "Людиною року" за версією Time

Редакція видання поки жодним чином не пояснила, як очільнику Кремля вдалося стати одним з претендентів на це звання.

Як виявилося, загалом список складається з 9 номінантів, а саме:

співачки Тейлор Свіфт;

короля Великої Британії Чарльз ІІІ;

Барбі — після успіху однойменної стрічки режисерки Грети Гервіг;

учасників страйку в Голлівуді;

гендиректора компанії OpenAI Сема Альтмана;

прокурора експрезидента США Дональда Трампа;

очільника Федеральної резервної системи (ФРС) Джерома Павелла;

глави Китаю Сі Цзіньпін;

російського диктатора Володимира Путіна.

Редактори готуються до оголошення «Людини року 2023» за версією Time — щорічного вибору особи, групи або концепції, які мали найбільший вплив на світ протягом попередніх 12 місяців, — йдеться в повідомленні видання. Поширити

Кого раніше Time обирав “Людиною року”

Як уже згадувалося раніше, у 2022 році "Людиною року" обрали президента Володимира Зеленського і "дух України".

Тоді ж за перемогу змагалися президент США Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс, Мартін Лютер Кінг-молодший, канцлерка Німеччини Ангела Меркель, Папа Римський Франциск та екоактивістка Грета Тунберг.

У 2021 році “Людиною року” став скандальний мільярдер та бізнесмен Ілон Маск.

Варто нагадати, що російський диктатор вже перемагав у номінації "Людина року" від Time — у 2007-му.