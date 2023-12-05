Президент Ирана прибудет в Москву для встречи с Путиным

Что известно о визите

Как сообщают иранские СМИ, Раиси поедет в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина.

Президент Ирана планирует провести "консультации по двусторонним вопросам, включая экономические отношения, а также региональные и международные вопросы, особенно вопросы Палестины и события в Газе".

Это уже второй визит Раисе в Россию.

Что известно о сотрудничестве Ирана и Кремля

Иран и Россия подписали большие соглашения в военной сфере. По данным Tasnim, в сентябре ВВС Ирана получили первые учебно-тренировочные самолеты Як-130 российского производства.

Як-130 является двухместным дозвуковым реактивным учебно-тренировочным и легким боевым самолетом. Он якобы должен помочь иранским военным лётчикам пройти подготовку по управлению новыми истребителями, такими как Су-57.

В июле Госдеп США заявил, что военное партнерство между Россией и Ираном усугубляется.

Неделю назад Соединенные Штаты выразили опасение, что Иран готовится предоставить России современные баллистические ракеты малой дальности для войны против Украины.

Журналисты ссылаются на периодические отчеты, свидетельствующие о том, что Иран уже имеет на вооружении российские системы ПВО С-400, более совершенные, чем С-300ПМУ-2, которые Москва передала Тегерану в 2016 году в рамках отложенного контракта, первоначально подписанного в 2007 году. году.

В 2015 году широко распространились слухи о том, что Иран воспользуется возможностью закупить у России 300 основных боевых танков Т-90 для своей регулярной армии.

Для Москвы продажи этого высококачественного оружия докажут, что она все еще может обеспечить новые контракты на экспорт оружия, несмотря на многочисленные проблемы с цепочкой поставок, с которыми она столкнулась после вторжения в Украину.