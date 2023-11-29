Иран и РФ могли подписать беспроигрышное соглашение о продаже оружия — Forbes

Заявления Ирана о получении крупнейшей партии вооружений от России за последние 30 лет могут свидетельствовать о очень выгодном соглашении для обеих стран.

Что известно о самом крупном соглашении между Ираном и РФ по оружию

По информации журналистов издания, согласно соглашению, Иран должен получить от России истребители Су-35, ударные вертолеты Ми-28 и учебно-тренировочные самолеты Як-130.

Авторы материала отмечают, что в отчетах, еще начиная с 2021 года, отмечалось, что Иран должен получить около 20 российских истребителей Су-35, построенных Россией по заказу Египта, однако Каир под давлением США отказался от их покупки.

После разрешения преступной войны против Украины военное сотрудничество России и Ирана продолжало расширяться.

Журналисты также ссылаются на сообщения о передаче Кремлем Тегерану десятков миллионов долларов наличными, а также захват РФ образцов западных вооружений, переработанных в Иране, в частности, ПТРК Джавелин.

В конце прошлого года США заявили о намерениях Кремля начать поставки истребителей Ирану в течение года.

Иранский чиновник даже сообщил Тасниму, что первый самолет может прибыть уже в марте 2023 года, в праздничный иранский Новый год.

Были некоторые признаки того, что Россия делает небольшие шаги по выполнению своей части соглашения в начале сентября, когда она поставила два самолета.

Это были не долгожданные Су-35, а первые Як-130, заказанные Тегераном. Эта поставка предполагала, что в конечном счете за ней могут последовать Су-35.

Что Иран и Россия выиграют от военного соглашения

Последнее заявление Фарахи интересно, поскольку оно уточняет, что в конечном итоге Иран выбрал вертолет Ми-28, как и прогнозировалось в этой области еще в январе.

Ми-28, вероятно, лучше Ка-52, понесшего значительные потери на Украине.

В заявлении иранского чиновника нет информации, получит ли Иран от России новые системы ПВО.

Журналисты ссылаются на периодические отчеты, свидетельствующие о том, что Иран уже имеет на вооружении российские системы ПВО С-400, более совершенные, чем С-300ПМУ-2, которые Москва передала Тегерану в 2016 году в рамках отложенного контракта, первоначально подписанного в 2007 году. году.

В 2015 году широко распространились слухи о том, что Иран воспользуется возможностью закупить у России 300 основных боевых танков Т-90 для своей регулярной армии.

Если заявление Фарахи скоро подтвердится, эта поставка может принести пользу политическим элитам в Тегеране и Москве.

Авторы материала отмечают, что получение истребителей Су-35 позволит Тегерану отвергнуть заявления о том, что Кремль цинично использует его и почти ничего не дает.

Оно также обеспечит свои регулярные вооруженные силы столь необходимой модернизацией техники.

Для Москвы продажи этого высококачественного оружия докажут, что она все еще может обеспечить новые контракты на экспорт оружия, несмотря на многочисленные проблемы с цепочкой поставок, с которыми она столкнулась после вторжения в Украину.

С другой стороны, если контракт столкнется с еще одной длительной или неопределенной задержкой, это вновь осветит недостатки беспрецедентного военно-технического альянса России и Ирана и приведет еще больше иранцев к выводу, что это невзаимные или даже эксплуататорские отношения.