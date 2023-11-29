Іран та РФ могли підписати безпрограшну угоду щодо продажу зброї — Forbes

Заяви Ірану про отримання найбільшої партії озброєнь від Росії за останні 30 років можуть свідчити про вкрай вигідну угоду для обох країн.

Що відомо про найбільшу угоду між Іраном та РФ щодо зброї

За інформацією журналістів видання, відповідно до угоди, Іран має отримати від Росії винищувачі Су-35, ударні вертольоти Мі-28 і навчально-тренувальні літаки Як-130.

Автори матеріалу зазначають, що у звітах, ще починаючи з 2021 року, зазначалось, що Іран має отримати близько 20 російських винищувачів Су-35, які були побудовані Росією на замовлення Єгипту, однак Каїр під тиском США відмовився від їх купівлі.

Після розв’язання злочинної війни проти України військова співпраця Росії та Ірану продовжувала розширюватись.

Журналісти також посилаються на повідомлення про передачу Кремлем Тегерану десятків мільйонів доларів готівкою, а також захоплення РФ зразків західних озброєнь, перероблених в Ірані, зокрема, ПТРК “Джавелін”.

Наприкінці минулого року США заявили про наміри Кремля почати поставки винищувачів Ірану протягом року.

Іранський чиновник навіть повідомив Тасніму, що перший літак може прибути вже в березні 2023 року, до святкового іранського Нового року.

Були деякі ознаки того, що Росія робить невеликі кроки для виконання своєї частини угоди на початку вересня, коли вона поставила два літаки.

Це були не довгоочікувані Су-35, а перші Як-130, замовлені Тегераном. Ця поставка припускала, що в кінцевому підсумку за нею можуть піти Су-35.

Що Іран та Росія виграють від військової угоди

Остання заява Фарахі цікава, оскільки вона уточнює, що в кінцевому підсумку Іран вибрав вертоліт Мі-28, як і прогнозувалося в цій області ще в січні.

Мі-28, ймовірно, краще Ка-52, який зазнав значних втрат на Україні.

У заяві іранського чиновника не має інформації, чи отримає Іран від Росії нові системи ППО.

Журналісти посилаються на періодичні звіти, які свідчать про те, що Іран вже має на озброєнні російські системи ППО С-400, більш досконалі, ніж С-300ПМУ-2, які Москва передала Тегерану в 2016 році в рамках відкладеного контракту, спочатку підписаного в 2007 році.

У 2015 році широко поширилися чутки про те, що Іран скористається можливістю закупити у Росії 300 основних бойових танків Т-90 для своєї регулярної армії.

Якщо заява Фарахі незабаром підтвердиться, ця поставка може принести користь політичним елітам в Тегерані і Москві.

Автори матеріалу зазначають, що отримання винищувачів Су-35 дасть змогу Тегерану відкинути заяви про те, що Кремль цинічно використовує його і майже нічого не дає замість.

Воно також забезпечить свої регулярні збройні сили такою необхідною модернізацією техніки.

Для Москви продаж цієї високоякісної зброї доведе, що вона все ще може забезпечити нові контракти на експорт зброї, незважаючи на численні проблеми з ланцюжком поставок, з якими вона зіткнулася після вторгнення в Україну.

З іншого боку, якщо контракт зіткнеться з ще однією тривалою або невизначеною затримкою, це знову висвітлить недоліки безпрецедентного військово-технічного альянсу Росії та Ірану і приведе ще більше іранців до висновку, що це невзаємні або навіть експлуататорські відносини.