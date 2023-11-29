Сполучені Штати Америки сьогодні, 29 листопада, ввели нові санкції проти Ірану і КНДР.

США ввели нові санкції проти Ірану та КНДР

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) запровадило санкції щодо більш ніж 20 фізичних і юридичних осіб за їхню участь у мережах фінансового сприяння в інтересах Міністерства оборони і матеріально-технічного постачання збройних сил Ірану та генерала збройних сил Ірану.

Зазначається, що Іран отримує еквівалент мільярдів доларів за рахунок продажу товарів для фінансування своєї дестабілізуючої регіональної діяльності та підтримки численних регіональних маріонеткових угруповань, включно з ХАМАС і Хезболлою.

Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон сказав, що США, як і раніше, прихильні до викриття елементів іранських Збройних сил і їхніх співучасників за кордоном, щоб підірвати це найважливіше джерело фінансів.

Обмеження щодо КНДР

Також Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США наклало санкції на Sinbad, віртуальний міксер валют, який служить ключовим інструментом для відмивання грошей групи кіберхакерів Lazarus, яку спонсорує КНДР.

Кіберзлочинці також використовують Sinbad для приховування транзакцій, пов'язаних зі зловмисною діяльністю, такою як:

ухилення від санкцій;

незаконний обіг наркотиків;

купівля матеріалів про сексуальне насильство над дітьми;

додаткові незаконні продажі на торгових майданчиках даркнету.

Заступник міністра фінансів Воллі Адеймо сказав, що Мінфін і його партнери з уряду США готові використовувати всі наявні в їхньому розпорядженні інструменти, щоб не допустити, щоб міксери віртуальних валют, такі як Sinbad, сприяли незаконній діяльності.