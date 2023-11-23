Зеленський схвалив санкції проти 143 осіб з РФ та України

Президент Володимир Зеленський підписав укази про уведення у дію рішень РНБО стосовно введення санкцій проти 143 осіб з РФ та України.

Що відомо про нові санкції України проти посібників Кремля в Україні та РФ

Зазначається, що введенні обмеження торкнулись екс-керівника адміністрації президента РФ Анатолія Чубайса та екс-заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича.

Указами передбачається застосувати санкції до ряду фізичних та юридичних осіб. Загалом це 147 фізичних і 303 юридичні особи.

У першому указі йдеться про введення санкцій проти 60 фізичних осіб із терміном дії обмежень 10 років.

Зокрема, мова про блокування активів та обмеження торговельних операцій.

У переліку підсанкційних осіб громадяни РФ, Узбекистану, України, Кіпру, Великої Британії, Німеччини та Швейцарії.

Серед них заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович.

Також цих указом 10-річні санкції запроваджуються щодо 93 юридичних осіб з місцезнаходженням у різних країнах, зокрема в Росії, на Кіпрі, в Туреччині та Китаї.

Санкції другого указу стосуються 87 фізичних та 210 юридичних осіб. Йдеться також, переважно, про санкції терміном на 10 років.

У переліку фізичних осіб, зокрема екс-керівник адміністрації президента Росії Анатолій Чубайс, а юридичних – російські енергетичні компанії.

Міністерство закордонних справ України має поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування цих санкцій.

Що каже Зеленський

За словами президента, два пакети санкцій проти осіб, пов’язаних із агресію Кремля проти України, покликані синхронізувати аналогічні дії партнерів.

Також це санкції проти суб’єктів держави-терориста, що мають відношення до критичної інфраструктури. Кожне прізвище, кожна назва компанії - це конкретна провина в тому, що російський терор продовжується. І ми працюємо, щоб санкції партнерів були поширені і на тих, проти кого вже ухвалені відповідні рішення України, - зазначив Зеленський. Поширити

Він зауважив, що українські спеціальні служби, передусім Служба безпеки України, а також Кабінет міністрів та РНБО продовжать відповідну роботу щодо впровадження санкцій.