50 років санкцій. Рада підтримала обмеження проти оборонної промисловості РФ та Білорусі
Категорія
Економіка
Дата публікації

50 років санкцій. Рада підтримала обмеження проти оборонної промисловості РФ та Білорусі

Верховна Рада
Джерело:  Ярослав Железняк

Йдеться про підтримку рішення РНБО від 20 листопада "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до РФ та Республіки Білорусь в оборонно-промисловій сфері".

50 років санкцій

Верховна Рада України 22 листопада підтримала ухвалу про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо секторальних обмежувальних заходів відносно оборонно-промислової сфери Росії та Білорусі терміном на 50 років.

Про це повідомляє у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.

Нардеп про прийняття постанови
t.me/yzheleznyak

Йдеться про рішення РНБО від 20 листопада "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до РФ та Республіки Білорусь в оборонно-промисловій сфері".

На голосуванні у парламенті відповідна законодавча ініціатива (№ 10271) отримала підтримку 304 депутатів.

Вказаним рішенням РНБО підтримала внесені КМУ пропозиції щодо застосування певних секторальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) в оборонно-промисловій сфері строком на 50 років, – йдеться у публікації.

20 листопада президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект про секторальні санкції до РФ та Білорусі в оборонно-промисловій сфері. У документі пропонувалося затвердити відповідне рішення РНБО від того ж дня.

Обмеження щодо російської та білоруської ОПК будуть діяти 50 років.

Які саме обмеження

Згідно з документом, планується застосувати строком на 50 років такі секторальні санкції до РФ та РБ в оборонно-промисловій сфері:

  • заборона проведення операцій з товарами і послугами, на міжнародні передачі яких поширюється дія закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання", з резидентами РФ та РБ, у тому числі тих, що проводяться із залученням резидентів інших держав;

  • зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань на користь резидентів РФ та РБ за операціями з товарам військового призначення та подвійного використання.

  • заборона передачі резидентам і резидентами Російської Федерації та Республіки Білорусь технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності; заборона на здійснення резидентами РФ та РБ дій з одержання охоронних документів, здійснення інших дій, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування напівпровідникових виробів, торговельні марки, географічні зазначення, сорти рослин, об'єкти авторського права і суміжних прав), крім дій щодо продовження строку чинності прав інтелектуальної власності та продовження строку дії охоронних документів; заборона реєстрації і акредитації організацій колективного управління, засновниками яких є резиденти РФ та РБ;

  • припинення дії спільних проектів та промислових програм у сфері безпеки і оборони, учасниками яких є резиденти РФ та/або РБ, щодо товарів військового призначення та подвійного використання.

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