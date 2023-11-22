50 років санкцій. Рада підтримала обмеження проти оборонної промисловості РФ та Білорусі

Йдеться про підтримку рішення РНБО від 20 листопада "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до РФ та Республіки Білорусь в оборонно-промисловій сфері".
50 років санкцій
Верховна Рада України 22 листопада підтримала ухвалу про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо секторальних обмежувальних заходів відносно оборонно-промислової сфери Росії та Білорусі терміном на 50 років.
Про це повідомляє у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.
Йдеться про рішення РНБО від 20 листопада "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до РФ та Республіки Білорусь в оборонно-промисловій сфері".
На голосуванні у парламенті відповідна законодавча ініціатива (№ 10271) отримала підтримку 304 депутатів.
20 листопада президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект про секторальні санкції до РФ та Білорусі в оборонно-промисловій сфері. У документі пропонувалося затвердити відповідне рішення РНБО від того ж дня.
Обмеження щодо російської та білоруської ОПК будуть діяти 50 років.
Які саме обмеження
Згідно з документом, планується застосувати строком на 50 років такі секторальні санкції до РФ та РБ в оборонно-промисловій сфері:
заборона проведення операцій з товарами і послугами, на міжнародні передачі яких поширюється дія закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання", з резидентами РФ та РБ, у тому числі тих, що проводяться із залученням резидентів інших держав;
зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань на користь резидентів РФ та РБ за операціями з товарам військового призначення та подвійного використання.
заборона передачі резидентам і резидентами Російської Федерації та Республіки Білорусь технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності; заборона на здійснення резидентами РФ та РБ дій з одержання охоронних документів, здійснення інших дій, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування напівпровідникових виробів, торговельні марки, географічні зазначення, сорти рослин, об'єкти авторського права і суміжних прав), крім дій щодо продовження строку чинності прав інтелектуальної власності та продовження строку дії охоронних документів; заборона реєстрації і акредитації організацій колективного управління, засновниками яких є резиденти РФ та РБ;
припинення дії спільних проектів та промислових програм у сфері безпеки і оборони, учасниками яких є резиденти РФ та/або РБ, щодо товарів військового призначення та подвійного використання.
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