50 років санкцій. Рада підтримала обмеження проти оборонної промисловості РФ та Білорусі

Йдеться про підтримку рішення РНБО від 20 листопада "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів до РФ та Республіки Білорусь в оборонно-промисловій сфері".

50 років санкцій

Верховна Рада України 22 листопада підтримала ухвалу про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо секторальних обмежувальних заходів відносно оборонно-промислової сфери Росії та Білорусі терміном на 50 років.

Про це повідомляє у Telegram народний депутат Ярослав Железняк.

t.me/yzheleznyak

Йдеться про рішення РНБО від 20 листопада "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до РФ та Республіки Білорусь в оборонно-промисловій сфері".

На голосуванні у парламенті відповідна законодавча ініціатива (№ 10271) отримала підтримку 304 депутатів.

Вказаним рішенням РНБО підтримала внесені КМУ пропозиції щодо застосування певних секторальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) в оборонно-промисловій сфері строком на 50 років, – йдеться у публікації. Поширити

20 листопада президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект про секторальні санкції до РФ та Білорусі в оборонно-промисловій сфері. У документі пропонувалося затвердити відповідне рішення РНБО від того ж дня.

Обмеження щодо російської та білоруської ОПК будуть діяти 50 років.

Які саме обмеження

Згідно з документом, планується застосувати строком на 50 років такі секторальні санкції до РФ та РБ в оборонно-промисловій сфері: