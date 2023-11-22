50 лет санкций. Рада поддержала ограничения против оборонной промышленности РФ и РБ

Речь идет о поддержке решения СНБО от 20 ноября "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер против РФ и Республики Беларусь в оборонно-промышленной сфере".
50 лет санкций
Верховная Рада Украины 22 ноября поддержала решение об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) относительно секторальных ограничительных мер в отношении оборонно-промышленной сферы России и Беларуси сроком на 50 лет.
Об этом сообщает в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.
Речь идет о решении СНБО от 20 ноября "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) против РФ и Республики Беларусь в оборонно-промышленной сфере".
На голосовании в парламенте соответствующая законодательная инициатива (№ 10271) получила поддержку 304 депутатов.
20 ноября президент Украины Владимир Зеленский внес в Совет законопроект о секторальных санкциях против РФ и Беларуси в оборонно-промышленной сфере. В документе предлагалось утвердить соответствующее решение СНБО с того же дня.
Ограничения по российскому и беларусскому ОПК будут действовать 50 лет.
Какие именно ограничения
Согласно документу, планируется применить сроком на 50 лет следующие секторальные санкции против РФ и РБ в оборонно-промышленной сфере:
запрет на проведение операций с товарами и услугами, на международные передачи которых распространяется действие закона Украины "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования", с резидентами РФ и РБ, в том числе проводимых с привлечением резидентов других государств;
остановка выполнения экономических и денежных обязательств в пользу резидентов РФ и РБ по операциям по товарам военного назначения и двойного использования.
запрещение передачи резидентам и резидентам Российской Федерации и Республики Беларусь технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; запрет на осуществление резидентами РФ и РБ действий по получению охранных документов, совершению других действий, связанных с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, компоновка полупроводниковых изделий, торговые марки, географические указания, сорта растений , объекты авторского права и смежных прав), кроме действий по продлению срока действия прав интеллектуальной собственности и продлению срока действия охранных документов; запрещение регистрации и аккредитации организаций коллективного управления, учредителями которых являются резиденты РФ и РБ;
прекращение действия совместных проектов и промышленных программ в области безопасности и обороны, участниками которых являются резиденты РФ и/или РБ, в отношении товаров военного назначения и двойного использования.
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