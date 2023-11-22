50 лет санкций. Рада поддержала ограничения против оборонной промышленности РФ и РБ

Речь идет о поддержке решения СНБО от 20 ноября "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер против РФ и Республики Беларусь в оборонно-промышленной сфере".

50 лет санкций

Верховная Рада Украины 22 ноября поддержала решение об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) относительно секторальных ограничительных мер в отношении оборонно-промышленной сферы России и Беларуси сроком на 50 лет.

Об этом сообщает в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

t.me/yzheleznyak

Речь идет о решении СНБО от 20 ноября "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) против РФ и Республики Беларусь в оборонно-промышленной сфере".

На голосовании в парламенте соответствующая законодательная инициатива (№ 10271) получила поддержку 304 депутатов.

Указанным решением СНБО поддержал внесенные КМУ предложения по применению определенных секторальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в оборонно-промышленной сфере сроком на 50 лет, – говорится в публикации. Поделиться

20 ноября президент Украины Владимир Зеленский внес в Совет законопроект о секторальных санкциях против РФ и Беларуси в оборонно-промышленной сфере. В документе предлагалось утвердить соответствующее решение СНБО с того же дня.

Ограничения по российскому и беларусскому ОПК будут действовать 50 лет.

Какие именно ограничения

Согласно документу, планируется применить сроком на 50 лет следующие секторальные санкции против РФ и РБ в оборонно-промышленной сфере: