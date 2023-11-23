Президент Владимир Зеленский подписал указы о введении в действие решений СНБО по введению санкций против 143 человек из РФ и Украины.

Что известно о новых санкциях Украины против пособий Кремля в Украине и РФ

Отмечается, что введенные ограничения коснулись экс-главы администрации президента РФ Анатолия Чубайса и экс-заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича.

Указами предусматривается применение санкций к ряду физических и юридических лиц. В общей сложности это 147 физических и 303 юридических лица.

В первом указе идет речь о введении санкций против 60 физических лиц со сроком действия ограничений 10 лет.

В частности, речь идет о блокировании активов и ограничении торговых операций.

В списке подсанкционных лиц граждане РФ, Узбекистана, Украины, Кипра, Великобритании, Германии и Швейцарии.

Среди них заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович.

Также этим указом 10-летние санкции вводятся в отношении 93 юридических лиц с местонахождением в разных странах, в частности в России, Кипре, Турции и Китае.

Санкции второго указа относятся к 87 физическим и 210 юридическим лицам. Речь идет, в основном, о санкциях сроком на 10 лет.

В перечне физических лиц, в том числе экс-глава администрации президента России Анатолий Чубайс, а юридических – российские энергетические компании.

Министерство иностранных дел Украины должно уведомить компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении этих санкций.

Что говорит Зеленский

По словам президента, два пакета санкций против лиц, связанных с агрессией Кремля против Украины, призваны синхронизировать аналогичные действия партнеров.

Также это санкции против субъектов государства-террориста, относящихся к критической инфраструктуре. Каждая фамилия, каждое название компании – это конкретная вина в том, что российский террор продолжается. И мы работаем, чтобы санкции партнеров были распространены и на тех, против которых уже приняты соответствующие решения Украины, - отметил Зеленский. Поделиться

Он отметил, что украинские специальные службы, прежде всего, Служба безопасности Украины, а также Кабинет министров и СНБО продолжат соответствующую работу по внедрению санкций.