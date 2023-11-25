Санкції діють. РФ втратила понад 70 пасажирських літаків

У РФ забирають літаки

Російський міністр транспорту Віталій Савельєв заявив, що РФ втратила загалом 76 пасажирських суден.

Зазначається, що санкції щодо російської авіагалузі були введені після початку російського вторгнення в Україну.

Зокрема, США і ЄС заборонили постачання у РФ літаків і комплектуючих, а також зобов'язали лізингодавців повернути літаки, які вже здали в лізинг (їх кількість, за даними Bloomberg, становила до 40% російського флоту).

Крім того, іноземні судна російських авіакомпаній заарештували за кордоном.

Як стало відомо 16 листопада, в ГТЛК (найбільша лізингова компанія РФ – ЕП) відмовилися від анонсованих влітку планів на 30% підвищити ставки на лізинг 37 літаків, що належали дочірній GTLK Europe. Більшість цих лайнерів експлуатують "Аерофлот" і "Росія", а також S7, "Аврора" і "Ямал". Компромісу вдалося досягти завдяки втручанню Мінтрансу, – йдеться в повідомленні. Поширити

Авіація РФ на межі колапсу

ГУР проаналізувало російські документи та дійшло висновку, що цивільна авіація Росії перебуває на межі колапсу. Головні факти:

Упродовж січня 2023 року було зафіксовано 185 авіапригод. Лідером тут став російський ближньомагістральний літак "сухой superjet" - 34 проблемні випадки.

За перших 9 місяців 2023 року у Росії виявили 150 випадків технічних несправностей літаків. У 2022 році за цей же період зафіксували всього 50 випадків. Тобто небезпека польотів зросла втричі.

Найбільш проблемними місцями російської авіації залишаються двигуни та шасі, а також інші важливі елементи: гідросистеми, закрилки та програмне забезпечення.

Росія має серйозні труднощі з обслуговуванням бортів із великим нальотом. Тому літаки намагаються обслуговувати в Ірані без відповідної сертифікації.

Станом на березень 2022 року, росіяни мали близько 820 цивільних бортів. Через "кустарний сервіс" Ірану пройшло майже 70% авіапарку.

Гострий дефіцит запчастин призвів до так званого "авіаканібалізму". На "донорство" пустили понад 35% літаків.

Впродовж січня 2023 року серед 220 суден Airbus зафіксовано 19 різних відмов. Зокрема, у дев'яти літаках зафіксовано 17 випадків задимлення.

З 230 літаків Boeing, які використовує РФ зафіксовано 33 технічні відмови тих чи інших систем літака.

Не витримав умов російської експлуатації кожен сьомий бразильський Embraer, а їх в РФ налічується 21.

Розвідка наголошує, що стан російської авіації є наслідком санкцій. Найбільш болючими для росіян виявилися: заборона на постачання літаків та запчастин, відмова у технічному обслуговуванні, затримання російських суден закордоном, обмеження доступу до метеорологічної інформації для аеронавігації.