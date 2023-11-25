Санкции действуют. РФ потеряла более 70 пассажирских самолетов
Категория
Экономика
Дата публикации

Санкции действуют. РФ потеряла более 70 пассажирских самолетов

Самолет
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Источник:  online.ua

В результате введенных против авиаотрасли санкций РФ потеряла 76 пассажирских самолетов.

У РФ забирают самолеты

Российский министр транспорта Виталий Савельев заявил, что РФ потеряла всего 76 пассажирских судов.

Отмечается, что санкции в отношении российской авиаотрасли были введены после начала российского вторжения в Украину.

В частности, США и ЕС запретили поставки в РФ самолетов и комплектующих, а также обязали лизингодателей вернуть уже сдавшиеся в лизинг самолеты (их количество, по данным Bloomberg, составляло до 40% российского флота).

Кроме того, иностранные суда российских авиакомпаний были арестованы за границей.

Как стало известно 16 ноября, в ГТЛК (крупнейшая лизинговая компания РФ – ЭП) отказались от анонсированных летом планов на 30% повысить ставки на лизинг 37 самолетов, принадлежавших дочерней GTLK Europe. Большинство этих лайнеров эксплуатируют "Аэрофлот" и "Россия", а также S7, "Аврора" и "Ямал". Компромисс удалось достичь благодаря вмешательству Минтранса, – говорится в сообщении.

Авиация РФ на грани коллапса

ГУР проанализировало российские документы и пришло к выводу, что гражданская авиация России находится на грани коллапса. Главные факты:

  • В течение января 2023 было зафиксировано 185 авиапроисшествий. Лидером здесь стал российский ближнемагистральный самолет "сухой superjet" - 34 проблемных случая.

  • За первые 9 месяцев 2023 года в России выявили 150 случаев технических неисправностей самолетов. В 2022 году за этот же период было зафиксировано всего 50 случаев. То есть опасность полетов выросла втрое.

  • Наиболее проблемными местами российской авиации остаются двигатели и шасси, а также другие важные элементы гидросистемы, закрылки и программное обеспечение.

  • Россия испытывает серьезные трудности с обслуживанием бортов с большим налетом. Поэтому самолеты пытаются обслуживать в Иране без соответствующей сертификации.

  • По состоянию на март 2022 года россияне имели около 820 гражданских бортов. Через "кустарный сервис" Ирана прошли почти 70% авиапарка.

  • Острый дефицит запчастей привел к так называемому авиаканибализму. На "донорство" пустили более 35% самолетов.

  • В течение января 2023 среди 220 судов Airbus зафиксировано 19 различных отказов. В частности, в девяти самолетах зафиксировано 17 случаев задымления.

  • Из 230 самолетов Boeing, которые использует РФ, зафиксировано 33 технических отказа тех или иных систем самолета.

  • Не выдержал условий русской эксплуатации каждый седьмой бразильский Embraer, а их в РФ насчитывается 21.

Разведка отмечает, что состояние российской авиации является следствием санкций. Наиболее болезненными для россиян оказались: запрет на поставку самолетов и запчастей, отказ в техническом обслуживании, задержание российских судов за границей, ограничение доступа к метеорологической информации для аэронавигации.

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