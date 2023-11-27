Західні санкції створили Росії серйозні проблеми під час продажу нафти Індії через відмову Москви приймати оплату в рупіях.

Що відомо про вплив західних санкцій на торгівлю нафтою між РФ та Індією

За інформацією журналістів видання, після початку злочинного вторгнення окупаційної російської армії в Україну та введення західних санкцій і відмову ЄС від купівлі російської нафти, основним покупцем стала Індія.

Однак після того, як у липні цього року Індія стала наполягати на оплаті поставок нафти у рупіях, а Росія відмовилась, торгівля нафтою між країнами практично припинилась.

Зазначається, що російські компанії-постачальники нафти не можуть приймати оплату у рупіях відповідно до вказівки Центробанку РФ, якому незручно проводити операції із цією валютою.

Одне джерело в російському банку заявило, що отримання доходів у неконвертованій валюті, що має невелику цінність за межами Індії, безглуздо. За словами іншого джерела, у Росії обмежені можливості витрачати рупії, оскільки її імпорт з Індії незначний, - зазначається у матеріалі видання. Поширити

Автори матеріалу також підкреслюють, що десь усередині серпня два великих постачальники російської нафти до Індії пригрозили спрямувати поставки у кількості 12 танкерів за іншими напрямками.

Як тимчасове розв'язання проблеми, пов'язаної з індійськими угодами, вантажі було оплачено поєднанням китайського юаня і гонконзького долара.

Що відомо про невтішні прогнози із перспектив продажу РФ нафти

Журналісти видання зазначають, що із посиленням експортного контролю з боку США та країн ЄС проблеми Росії при торгівлі нафтою будуть тільки погіршуватись.

Вашингтон нещодавно ввів перші за останні тижні санкції проти власників танкерів, які перевозять російську нафту за ціною, вищою за західну цінову межу.