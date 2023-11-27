Западные санкции мощно ударили по доходам РФ от продажи нефти — Reuters

Что известно о влиянии западных санкций на торговлю нефтью между РФ и Индией

По информации журналистов издания, после начала преступного вторжения оккупационной российской армии в Украину и введения западных санкций и отказа ЕС от покупки российской нефти, основным покупателем стала Индия.

Однако после того, как в июле этого года Индия стала настаивать на оплате поставок нефти в рупиях, а Россия отказалась, торговля нефтью между странами практически прекратилась.

Отмечается, что российские компании-поставщики нефти затрудняются принимать оплату в рупиях в соответствии с указанием Центробанка РФ, которому неудобно проводить операции с этой валютой.

Один источник в российском банке заявил, что получение доходов в неконвертируемой валюте, имеющей небольшую ценность за пределами Индии, бессмысленно. По словам другого источника, у России ограничены возможности тратить рупии, поскольку ее импорт из Индии незначителен, - отмечается в материале издания. Поделиться

Авторы материала также подчеркивают, что где-то в середине августа два крупных поставщика российской нефти в Индию пригрозили направить поставки в количестве 12 танкеров по другим направлениям.

В качестве временного решения проблемы, связанной с индийскими соглашениями, груз был оплачен сочетанием китайского юаня и гонконгского доллара.

Что известно о неутешительных прогнозах по перспективам продажи РФ нефти

Журналисты издания отмечают, что с усилением экспортного контроля со стороны США и стран ЕС проблемы России при торговле нефтью будут только ухудшаться.

Вашингтон недавно ввел первые за последние недели санкции против владельцев танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше западного ценового предела.