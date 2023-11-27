Западные санкции мощно ударили по доходам РФ от продажи нефти — Reuters

Западные санкции создали России серьезные проблемы при продаже нефти Индии из-за отказа Москвы принимать оплату в рупиях.
Что известно о влиянии западных санкций на торговлю нефтью между РФ и Индией
По информации журналистов издания, после начала преступного вторжения оккупационной российской армии в Украину и введения западных санкций и отказа ЕС от покупки российской нефти, основным покупателем стала Индия.
Однако после того, как в июле этого года Индия стала настаивать на оплате поставок нефти в рупиях, а Россия отказалась, торговля нефтью между странами практически прекратилась.
Отмечается, что российские компании-поставщики нефти затрудняются принимать оплату в рупиях в соответствии с указанием Центробанка РФ, которому неудобно проводить операции с этой валютой.
Авторы материала также подчеркивают, что где-то в середине августа два крупных поставщика российской нефти в Индию пригрозили направить поставки в количестве 12 танкеров по другим направлениям.
В качестве временного решения проблемы, связанной с индийскими соглашениями, груз был оплачен сочетанием китайского юаня и гонконгского доллара.
Что известно о неутешительных прогнозах по перспективам продажи РФ нефти
Журналисты издания отмечают, что с усилением экспортного контроля со стороны США и стран ЕС проблемы России при торговле нефтью будут только ухудшаться.
Вашингтон недавно ввел первые за последние недели санкции против владельцев танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше западного ценового предела.
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