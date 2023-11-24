Греческие компании отказались перевозить российскую нефть во избежание санкций США
Категория
Экономика
Дата публикации

Греческие компании отказались перевозить российскую нефть во избежание санкций США

Танкер
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Источник:  Reuters

Три крупные греческие судоходные компании Minerva Marine, Thenamaris и TMS Tankers в последние недели прекратили транспортировку российской нефти во избежание санкций США.

Три греческих перевозчика отказались транспортировать российскую нефть

Reuters сообщает об этом со ссылкой на четырех трейдеров, показавших данные о доставке. Греческие компании пытаются избежать санкций США, наложенных на некоторые транспортные компании, перевозящие российскую нефть.

Thenamaris заявил, что не комментирует коммерческие вопросы. Minerva Marine и TMS Tankers ответили на запросы о комментариях.

Все три компании являлись активными перевозчиками российской нефти и топлива до сентября-октября. Тогда они начали сокращать свое участие в перевозке.

По словам трейдеров, ранее сотрудничавших с тремя фирмами, все три компании отклонили запросы на суда для загрузки российской сырой нефти в ноябре и позже.

По данным издания, это событие является ударом для России, поскольку это сужает количество транспортных компаний, готовых транспортировать российскую нефть потребителям в Азии, Турции, на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Америке.

Однако трейдеры говорят, что у Москвы все еще есть достаточно транспортных компаний.

Санкции США за перевозку российской нефти

В октябре США ввели первые санкции против владельцев танкеров в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах, перевозивших российскую нефть, что превышает максимальную цену G7 в 60 долларов за баррель.

На прошлой неделе США наложили санкции на еще три корабля.

Страны G7 ввели ограничение цены на российскую нефть в конце 2022 года, но раньше его не выполняли.

Ограничение цены позволяет западным компаниям предоставлять услуги по доставке и страхованию российской сырой нефти, если нефть продается ниже 60 долларов за баррель. Лимит призван ограничить доходы от российского экспорта.

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