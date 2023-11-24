Грецькі компанії відмовилися перевозити російську нафту для уникнень санкцій США

Три великі грецькі судноплавні компанії Minerva Marine, Thenamaris і TMS Tankers останніми тижнями припинили транспортування російської нафти для уникнення санкцій США.

Три грецькі перевізники відмовилися транспортувати російську нафту

Reuters повідомляє про це з посиланням на чотирьох трейдерів, які показали дані про доставку. Грецькі компанії намагаються уникнути санкцій США, накладених на деякі транспортні компанії, що перевозять російську нафту.

Thenamaris заявив, що не коментує комерційні питання. Minerva Marine і TMS Tankers не відповіли на запити про коментарі.

Усі три компанії були активними перевізниками російської нафти та палива до вересня-жовтня. Тоді вони почали скорочувати свою участь у перевезення.

За словами трейдерів, які раніше співпрацювали з трьома фірмами, усі три компанії відхилили запити на судна для завантаження російської сирої нафти в листопаді та пізніше.

За даними видання, ця подія є ударом для Росії, оскільки це звужує кількість транспортних компаній, які готові транспортувати російську нафту до споживачів в Азії, Туреччині, на Близькому Сході, в Африці та Південній Америці.

Проте трейдери кажуть, що Москва все ще має достатньо транспортних компаній.

Санкції США за перевезення російської нафти

У жовтні США запровадили перші санкції проти власників танкерів у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах, які перевозили російську нафту, що перевищує максимальну ціну G7 у 60 доларів за барель.

Минулого тижня США наклали санкції на ще три кораблі.

Країни G7 запровадили обмеження ціни на російську нафту наприкінці 2022 року, але раніше його не виконували.

Обмеження ціни дозволяє західним компаніям надавати послуги з доставки та страхування російської сирої нафти, якщо нафта продається нижче 60 доларів за барель. Ліміт покликаний обмежити доходи від російського експорту.