Россия сократила поставки нефти по морю до трехмесячного минимума — Bloomberg

Россия сократила экспорт нефти по морю до самого низкого уровня с августа накануне встречи министров нефти стран ОПЕК+, на которой в центре внимания будет соблюдение договоренностей о сокращении добычи.

Россия сократила поставки нефти по морю до трехмесячного минимума перед встречей ОПЕК+

За неделю до 19 ноября из российских портов отгружалось около 2,7 млн баррелей нефти в сутки, свидетельствуют данные отслеживания танкеров. Это на 580 тысяч баррелей в сутки меньше по сравнению с показателем за период до 12 ноября, что является самым недельным падением за последние четыре месяца.

Группа производителей нефти ОПЕК+, в которую входят Россия и Саудовская Аравия, проведет встречу в Вене 26 ноября, чтобы обсудить, как реагировать на ухудшение ситуации на нефтяном рынке, а также установить целевые показатели добычи на первую половину 2024 года.

Переработка нефти в России подскочила за неделю до 15 ноября до самого высокого уровня почти за три месяца, поскольку нефтеперерабатывающие заводы страны вернули большую часть своих мощностей после сезонного технического обслуживания.

Между тем, США ввели санкции против трех судоходных компаний, расположенных в Объединенных Арабских Эмиратах, за вероятное нарушение ограничения цены на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Это произошло после того, как Министерство финансов США проверяло около ста компаний, занимающихся управлением судами, которые, по его подозрению, могли нарушить потолок цен на нефть РФ.

Азия

Поставки российским клиентам в Азии упали до 2,73 млн баррелей в день за четыре недели до 19 ноября по сравнению с 2,93 млн баррелей в день за период до 12 ноября. Это значительно ниже пикового уровня в 3,6 млн баррелей в сутки, который наблюдался в мае.

За четыре недели до 19 ноября на танкеры, направлявшиеся в Китай, загружали около 1,17 млн баррелей нефти в сутки. Потоки нефти в Китай дополняются примерно 800 тысячами баррелей в сутки, поставляемыми непосредственно из России по трубопроводам или через Казахстан.

Потоки на судах, сигнализировавших о пунктах назначения в Индии, в среднем составляли около миллиона баррелей в день в течение четырех недель до 19 ноября.

Показатели потоков как в Китай, так и в Индию возрастут, когда будут видны конечные пункты назначения танкеров, которые пока не показывают, куда направляются.

ЕС и Турция

Морской экспорт российской нефти в европейские страны обрушился после вторжения войск РФ в Украину в феврале 2022 года. Рынок, получавший около 1,5 млн баррелей в сутки нефти морем, Россия почти полностью потеряла, и его заменили дальние направления в Азии, обслуживание которых значительно дороже и продолжительнее по времени.

В течение четырех недель до 19 ноября российская нефть не поставлялась в страны Северной Европы или Средиземноморья.

Поставки в Болгарию, являющуюся сейчас единственным европейским рынком для российской нефти, за последний четырехнедельный период не изменились и составляли около 104 тысяч баррелей в сутки.

Экспорт в Турцию также не изменился и составил около 390 тысяч баррелей в сутки за четыре недели до 19 ноября. Он остается более чем вдвое выше, чем в июле и августе.

За семь дней до 19 ноября поступления в военную копилку Кремля от экспортной пошлины на нефть упали до $68 млн, тогда как средний четырехнедельный доход снизился до $78 млн. Недельный доход был самым низким за последние два месяца, при этом падение объемов частично компенсировано более высокой ставкой пошлины в ноябре.

В общей сложности 26 танкеров загрузили 19,1 млн баррелей российской нефти за неделю до 19 ноября, как свидетельствуют данные отслеживания судов и отчеты портовых агентов. Это примерно на 4 миллиона баррелей меньше, чем за предыдущую неделю, и это наименьшее количество судов за последние три месяца.