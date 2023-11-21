Росія скоротила поставки нафти морем до тримісячного мінімуму — Bloomberg

Росія скоротила експорт нафти морем до найнижчого рівня з серпня напередодні зустрічі міністрів нафти країн ОПЕК+, на якій у центрі уваги буде дотримання домовленостей про скорочення видобутку.

Росія скоротила поставки нафти морем до тримісячного мінімуму перед зустріччю ОПЕК+

За тиждень до 19 листопада з російських портів відвантажувалося близько 2,7 млн барелів нафти на добу, свідчать дані відстеження танкерів. Це на 580 тисяч барелів на добу менше порівняно з показником за період до 12 листопада, що є найбільшим тижневим падінням за останні чотири місяці.

Група виробників нафти ОПЕК+, до якої, зокрема, входять Росія та Саудівська Аравія, проведе зустріч у Відні 26 листопада, щоб обговорити, як реагувати на погіршення ситуації на нафтовому ринку, а також встановити цільові показники видобутку на першу половину 2024 року.

Переробка нафти в Росії підскочила за тиждень до 15 листопада до найвищого рівня майже за три місяці, оскільки нафтопереробні заводи країни повернули більшу частину своїх потужностей після сезонного технічного обслуговування.

Тим часом США запровадили санкції проти трьох судноплавних компаній, розташованих в Об'єднаних Арабських Еміратах, за ймовірне порушення обмеження ціни на російську нафту в 60 доларів за барель. Це сталося після того, як Міністерство фінансів США перевіряло близько ста компаній, що займаються управлінням суднами, які, за його підозрою, могли порушити стелю цін на нафту РФ.

Азія

Поставки російським клієнтам в Азії впали до 2,73 млн барелів на день за чотири тижні до 19 листопада, порівняно з 2,93 млн барелів на день за період до 12 листопада. Це значно нижче пікового рівня в 3,6 млн барелів на добу, який спостерігався у травні.

За чотири тижні до 19 листопада на танкери, що прямували до Китаю, завантажували близько 1,17 млн барелів нафти на добу. Потоки нафти до Китаю доповнюються приблизно 800 тисячами барелів на добу, які постачаються безпосередньо з Росії трубопроводами або через Казахстан.

Потоки на суднах, які сигналізували про пункти призначення в Індії, в середньому становили близько мільйона барелів на день протягом чотирьох тижнів до 19 листопада.

Показники потоків як до Китаю, так і до Індії, зростуть, коли буде видно кінцеві пункти призначення танкерів, які наразі не показують, куди прямують.

ЄС і Туреччина

Морський експорт російської нафти до європейських країн обвалився після вторгнення військ РФ в Україну в лютому 2022 року. Ринок, який отримував близько 1,5 млн барелів на добу нафти морем, Росія майже повністю втратила, і його замінили далекі напрямки в Азії, обслуговування яких є значно дорожчим і тривалішим за часом.

Протягом чотирьох тижнів до 19 листопада російська нафта не постачалася до країн Північної Європи або Середземномор'я.

Поставки до Болгарії, яка зараз є єдиним європейським ринком для російської нафти, за останній чотиритижневий період не змінилися і становили близько 104 тисяч барелів на добу.

Експорт до Туреччини також не змінився і становив близько 390 тисяч барелів на добу за чотири тижні до 19 листопада. Він залишається більш ніж удвічі вищим, ніж у липні та серпні.

За сім днів до 19 листопада надходження до військової скарбнички Кремля від експортного мита на нафту впали до $68 млн, тоді як середній чотиритижневий дохід знизився до $78 млн. Тижневий дохід був найнижчим за останні два місяці, при цьому падіння обсягів частково компенсоване вищою ставкою мита в листопаді.

Загалом 26 танкерів завантажили 19,1 млн барелів російської нафти за тиждень до 19 листопада, як свідчать дані відстеження суден і звіти портових агентів. Це приблизно на 4 мільйони барелів менше, ніж за попередній тиждень і це найменша кількість суден за останні три місяці.