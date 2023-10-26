Нафта продовжує дорожчати через війну Ізраїлю та ХАМАС — Reuters

Війна Ізраїлю та ХАМАС може перерости в більш масштабний конфлікт у регіоні-експортері нафти, що спричинить потенційні перебої з постачанням.

Що відбувається з ціною на нафту

Ф'ючерси на нафту Brent піднялися на 50 центів, або 0,5%, до 90,33 доларів за барель до 06:50 за Гринвічем.

Ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate зросли на 46 центів, або 0,5%, до 85,95 доларів за барель.

Обидва контрольні показники впали більш ніж на 2% 23 жовтня, оскільки дипломатичні зусилля на Близькому Сході, найбільшому в світі регіоні постачання нафти, активізувалися для стримування конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС, зменшивши занепокоєння інвесторів щодо перебоїв у постачанні.

Ситуація між Ізраїлем і ХАМАС залишається дуже нестабільною та очевидною, ринок залишається розділеним щодо того, чи конфлікт продовжуватиме послаблюватися, оскільки ХАМАС продовжує звільняти заручників, чи спалахне знову, — говорить засновниця компанії Vanda, що займається аналізом ринку нафти. Поширити

Очікувалося, що минулого тижня запаси сирої нафти в США зросли, а запаси дистиляту та бензину впали, показало попереднє опитування Reuters у понеділок.

Атака ХАМАС на Ізраїль

Вночі 9 жовтня авіація Ізраїлю розпочала ракетні удари по сектору Газа, оскільки має на меті повністю "знищити можливості терористичної групи ХАМАС".

Що важливо розуміти, ЦАХАЛ активно атакує не лише будинки командирів, а будинки абсолютно усіх терористів.

Жителі Сектора Газа кажуть, що ізраїльська армія більше не діє за попереджувальним протоколом "Акеш ба гаг" ("Стук по даху"), а одразу знищує будинки один за одним.

Вдень 9 жовтня солдати ЦАХАЛ офіційно заявили про те, що вони змогли відновити контроль над усіма населеними пунктами на кордоні з Газою.

Згодом також стало відомо, що Ізраїль оголосив тотальну блокаду Сектора Газа.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант наказав залишити цей регіон без електрики, їжі та палива.

CNN повідомив, що Білий дім тисне Ізраїль щодо відкладення наземної операції.

Причиною цього є можливість переговорів про звільнення заручників та доставка гуманітарної допомоги палестинцям.

20 жовтня ХАМАС звільнив двох американців. Це, на думку США, може свідчити про можливість звільнення більше з близько 200 осіб, викрадених терористами 7 жовтня.