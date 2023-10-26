Нефть продолжает дорожать из-за войны Израиля и ХАМАС — Reuters

Война Израиля и ХАМАС может перерасти в более масштабный конфликт в регионе-экспортере нефти, что повлечет за собой потенциальные перебои со снабжением.
Что происходит с ценой на нефть
Фьючерсы на нефть Brent поднялись на 50 центов, или 0,5%, до 90,33 долларов за баррель до 06:50 по Гринвичу.
Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate выросли на 46 центов, или 0,5%, до 85,95 долларов за баррель.
Оба контрольных показателя упали более чем на 2% 23 октября, поскольку дипломатические усилия на Ближнем Востоке, крупнейшем в мире регионе поставки нефти, активизировались для сдерживания конфликта между Израилем и ХАМАС, уменьшив беспокойство инвесторов по поводу перебоев в поставках.
Ожидалось, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США выросли, а запасы дистиллята и бензина упали, показал предварительный опрос Reuters в понедельник.
Атака ХАМАС на Израиль
Ночью 9 октября авиация Израиля начала ракетные удары по сектору Газа, поскольку цель полностью "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС".
Что важно понимать, ЦАХАЛ активно атакует не только здания командиров, но и дома абсолютно всех террористов.
Жители Сектора Газа говорят, что израильская армия больше не действует по упреждающему протоколу "Акеш ба гаг" ("Стук по крыше"), а сразу уничтожает дома один за другим.
Днем 9 октября солдаты ЦАХАЛ официально заявили, что они смогли восстановить контроль над всеми населенными пунктами на границе с Газой.
Впоследствии стало известно, что Израиль объявил тотальную блокаду Сектора Газа.
Министр обороны Израиля Йоав Галант приказал оставить этот регион без электричества, еды и топлива.
CNN сообщил, что Белый дом давит Израиль об отложении наземной операции.
Причиной этого является возможность переговоров по освобождению заложников и доставка гуманитарной помощи палестинцам.
20 октября ХАМАС уволил двух американцев. Это, по мнению США, может свидетельствовать о возможности увольнения более чем из 200 человек, похищенных террористами 7 октября.
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